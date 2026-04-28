El Festival de Escritura Dominicana consolida su papel como puente cultural regional

Alicia Méndez Medina, Ibeth Guzmán y Meaghan Coogan presentes en la cuarta edición de FESD 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La cuarta edición del Festival de Escritura Dominicana (FESD 2026) concluyó tras dos jornadas de intensa actividad literaria, reafirmando su lugar como espacio de encuentro, reflexión y articulación del ecosistema del libro en el Caribe.

Celebrado los días 25 y 26 de abril en Galería 360, el festival reunió a más de cincuenta invitados entre escritores, editores, académicos, libreros, bookstgrammers de República Dominicana, Haití, Cuba, Puerto Rico y Venezuela en una programación que integró coloquios, debates, lecturas, presentaciones artísticas.

En el acto de apertura, las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Rafael José Rodríguez Pérez, presidente de Río de Oro Editores y cofundador de CuentaRD, plataforma cultural creadora del festival.

Calificó al FESD como una apuesta por la literatura del Caribe y por la articulación de un ecosistema editorial más integrado, subrayando la necesidad de fortalecer la circulación del libro, la colaboración entre actores del sector y la proyección internacional de la literatura caribeña.

Rodríguez Pérez afirmó el papel de CuentaRD como una iniciativa orientada al desarrollo cultural, intelectual y social a través de la promoción de la escritura y la lectura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/deif0268-06c6c373.jpg El festival reunió a más de cincuenta invitados entre escritores, editores y académicos.

La fundadora y directora general del festival, Roxanna Marte, valoró esta cuarta edición como un paso importante en la consolidación del FESD como plataforma regional. Indicó que el evento continúa ampliando su alcance y fortaleciendo su misión de visibilizar la obra de los autores caribeños, propiciar vínculos entre creadores y estimular el desarrollo de una cultura lectora.

Marte destacó también la importancia de sostener estos espacios en el tiempo, no solo como encuentros culturales, sino como mecanismos de colaboración, intercambio y crecimiento comercial dentro del ecosistema literario, en función de una mayor integración del Caribe desde la literatura.

En el ámbito de los cruces entre disciplinas, actividades como el coloquio "Del papel a la pantalla: ¿qué buscan los productores de cine para adaptar historias?" y los espacios dedicados al teatro evidenciaron la existencia de un importante cuerpo de obras literarias con potencial de adaptación.

Se destacó la necesidad de fortalecer los vínculos entre escritores, productores y directores, así como de impulsar procesos técnicos y de gestión que permitan llevar estas historias a formatos escénicos y audiovisuales.

Asimismo, el festival conto en la programación con debates, paneles y coloquios sobre la investigación en literatura caribeña, en temas de migración, afrodiaspóricos, colonialismo, raza, diáspora y humanidades digitales, donde se conversó sobre la importancia de estudiar la literatura de los países del Caribe y sus procesos históricos, así como el estudio de las humanidades digitales.

Las actividades estuvieron a cargo de losinvestigadores y académicos, Keturah Nichols (University of Texas), Jacques Alix, Maria Carla Picón, Ibeth Guzmán, Rosa Calosso (City College of New York) y Meaghan Coogan (University of North Carolina at Chapel Hill).

Estuvieron presentes los artistas Manuel Chapuseaux, Ingrid Luciano, Clara Morel, Jhak Valcourt, Bismar Galán, Celestino Esquerré, Siddharta Mata, Marcos A. Blonda y María Carla Picón, entre otros invitados que enriquecieron el diálogo regional.

Uno de los hitos de esta edición fue la incorporación de Venezuela. Se incluyó el homenaje " Canto a Venezuela" , dedicado a las letras venezolanas, por las cantautoras Constanza Liz y Jakelin Liz consolidando la presencia de este país dentro del programa y proyectando futuras líneas de colaboración cultural y editorial entre Venezuela y el Caribe insular.

En este mismo acto fueron reconocidos por su aporte al ámbito cultural María Carla Picón, educadora, investigadora y editora venezolana; Ibeth Guzmán, escritora, lingüista y académica; y Claudio Pérez, director de la Editora Búho, por su papel en el fortalecimiento del ecosistema editorial y de la industria del libro en la República Dominicana.

Como resultado general, esta edición permitió avanzar en la discusión sobre el fortalecimiento de la identidad y sostenibilidad de las editoriales independientes, así como en la construcción de un público lector que continúe consumiendo y apoyando la producción literaria de la región.