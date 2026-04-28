El Ministro de Cultura aborda cuatro temas clave de la agenda cultural

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, abordó cuatro temas clave de la agenda cultural a su paso por el Diálogo Libre. ( NELSON PULIDO )

Entre debates públicos, reclamos del sector y proyectos en marcha, Roberto Ángel Salcedo repasó en el pasado Diálogo Libre cuatro asuntos sensibles de la agenda cultural. Desde controversias institucionales hasta promesas de recuperación de espacios, el ministro de Cultura dejó posiciones claras sobre algunos asuntos que generan conversación dentro y fuera del ámbito cultural.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/09042026-dialogo-libre-con-roberto-salcedo-ministro-de-cultura-nelson-pulido-12jpg-5c43b7a8.jpeg Roberto Ángel Salcedo. ministro de Cultura de la República Dominicana. (NELSON PULIDO)

1. Plaza de la Cultura: bajar tensiones y buscar equilibrio

Sobre las denuncias planteadas por Carlos Veitía, el ministro evitó alimentar la controversia y apostó por otro tono: insistió en que cualquier diferencia debe resolverse puertas adentro, desde la gobernanza de la Plaza y el propio Ministerio.

Más que centrarse en el conflicto, puso el foco en preservar la armonía de un complejo que, recordó, reúne múltiples instituciones llamadas a convivir en equilibrio.

"Creo que no es necesario ventilarlo públicamente porque somos un equipo de gobierno, somos un equipo en el Ministerio donde esas dependencias forman parte de la estructura de la cultura en el Estado Dominicano. Por tanto, mi recomendación sería que se trabaje, se ventile de manera interna para buscar los correctivos de lugar y que la armonía sea lo que prevalezca para beneficio de la cultura y todos aquellos que visitan la Plaza de la Cultura en Santo Domingo".

2. Los teatros, con autonomía y Cultura como respaldo

Ante las inquietudes de algunos productores sobre un supuesto control del Ministerio en pagos y contrataciones, fue enfático en negar cambios en ese esquema.

"Tanto el director del Teatro Nacional como la directora del Gran Teatro del Cibao o la directora del Palacio y la Dirección General de Bellas Artes tienen las mismas calidades y competencias de siempre.

Y explicó que los grandes teatros conservan su margen de gestión y negociación, mientras el Ministerio funciona como respaldo institucional. Un punto que quiso dejar claro: no hay centralización, sino acompañamiento.

"Los teatros se manejan con absoluta independencia a la hora de las negociaciones y asignaciones de fechas para los productores. No hay una incidencia directa del Ministerio de Cultura".

3. Bellas Artes: una solución en camino

La crisis eléctrica en Bellas Artes también estuvo sobre la mesa. Salcedo aseguró que el proceso para intervenir la matriz energética avanza y subrayó que, pese a la situación, la agenda artística no se ha detenido.

"Tras una licitación para determinar las consecuencias y el alcance del daño con el acompañamiento de técnicos de las Edes y del Ministerio de Energía y Minas, que validaron ese studio, se arrojó un resultado: se necesitan 70 millones de pesos para el restablecimiento de toda la matriz de energía y un colchón de 10 millones de pesos que completa los 80 para seguir manteniendo la operación a través de las plantas de emergencia durante lo que dure el proceso, primero de licitación y luego de los trabajos allá adentro, para no detenerse. Bellas Artes ya subió el proceso, que se estará completando en los próximos días. Una vez adjudicado el proceso, el dinero ha estado disponible pero no se ha ejecutado porque no se ha completado la licitación. Una vez se adjudique la empresa ganadora de la licitación iniciará el proceso".

En este punto el mensaje fue doble: hay una salida en curso y, mientras llega, la actividad cultural continúa.

4. Reactivar una sala dormida con gran potencial

Entre los proyectos a futuro, dejó abierta la intención de recuperar la sala de espectáculos en la sede del Ministerio, con capacidad para 600 personas, hoy fuera de uso. La visión es convertir ese espacio -que definió como un área maravillosa- en una gran sala de espectáculos donde se pueda promover la cultura.

"Sería de sumo interés para la clase artística y cultural del país tener en el corazón del Ministerio una sala de espectáculos y de promoción cultural y artística", comenta.

Un proyecto todavía en ajustes, pero ya en carpeta. "Estamos haciendo los ajustes presupuestarios del lugar para ver si en el mediano plazo podemos revitalizarla. Eso está dentro de la agenda y queremos retomarlo".

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