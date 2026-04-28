Gobierno reabre por segunda vez en casi cuatro años el Museo Nacional de Historia y Geografía

Acto de reinauguración del Museo Nacional de Historia y Geografía encabezado el presidente Luis Abinader. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El Gobierno reabrió este martes por segunda vez en menos de cuatro años el Museo Nacional de Historia y Geografía, en un acto celebrado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

La actividad fue encabezada por el presidente Luis Abinader, en compañía de la primera dama, Raquel Arbaje.

La intervención incluyó trabajos en las áreas interiores y exteriores del edificio, orientados a mejorar las condiciones de conservación, accesibilidad y experiencia de los visitantes. No se dieron detalles del valor de la intervención.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, calificó la reapertura como un "paso trascendental" para devolver al país un espacio clave para la reflexión histórica, la educación y la construcción de ciudadanía, tras "más de una década sin contacto directo con la sociedad".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/5bd4d5d6-7b94-43ea-88e6-14f57b9cadfc-53cd8753.jpg El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, habla en el acto. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/c8a96c6d-11fe-4d98-8cc3-8b9e4cc84b1d-7b443249.jpg Fotografías exhibidas en la sala La Patria. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/0a0f25df-9d02-4ae0-a051-ed175d14743d-40ba4a2f.jpg Fachada del Museo de Historia y Geografía ubicado en la Plaza de la Cultura en Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

En diciembre de 2022

La primera reapertura de ese museo en esta gestión fue en diciembre de 2022 y la encabezó la vicepresidenta Raquel Peña. En esa ocasión se reabrieron las mismas salas habilitadas ahora: La Patria, Los Presidentes, Trujillo: una era de terror, La Guerrilla de Caamaño, la colección de piezas museográficas y el Jardín de Hostos.

La única sala nueva incorporada en el remozamiento de este año es la dedicada a la Guerra de Abril.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/vicepresidenta-apertura-museo-de-historia-y-geograia-b0598370.png Captura de la información que publicó la Presidencia de la República sobre la reapertura del museo en 2022.

Retomará sus funciones

De su lado, el director general de Museos, Carlos Andújar, agradeció el respaldo del Gobierno en el fortalecimiento de las instituciones museísticas.

En tanto, el director del museo, José Guerrero Sánchez, afirmó que la institución retoma sus funciones con el compromiso de recibir estudiantes, investigadores y visitantes interesados en conocer la historia dominicana.

Tras las intervenciones, el presidente Abinader encabezó el corte de cinta y realizó un recorrido por las instalaciones junto a las autoridades presentes, quienes ofrecieron detalles sobre las áreas renovadas que exhiben una valiosa colección de objetos y obras que refuerzan la identidad nacional y ofrecen una mirada cercana a épocas y hechos que dieron paso a la conformación de la República, como la Guerra de Independencia, Guerra de la Restauración y la Revolución de Abril de 1965.

Al acto también asistieron el presidente del Voluntariado del Museo, Marcial Najri; el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Jorge Cavoli y el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán, así como destacadas personalidades del ámbito cultural nacional.

Reaperturas

Durante la reinauguración del 2022, encabezada por Raquel Peña, se destacó que el centro histórico inaugurado por primera vez el 1 de marzo de 1982, estaba cerrado desde el 2005, sumergido en un lento proceso de restauración.

Sin embargo, el 13 de agosto del 2020, días antes del cambio de gestión, el exministro de Cultura, Eduardo Selman, dirigió su reapertura a un costo de 809,000,000 de pesos.

A pesar de que el Gobierno sostiene que el museo tenía más de una década sin contacto con el público, el pasado 21 y 23 de abril el mismo museo dio a conocer la agenda de actividades que marcaron su calendario educativo del mes de abril, dirigida a estudiantes, investigadores, historiadores y público en general, que incluyó paneles y conferencias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/8e9868f4-f9ef-4df5-a419-11ca3463719b-0afe8c78.jpg La bandera dominicane exhibida en el museo. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Sobre el museo

El Museo Nacional de Historia y Geografía fue fundado en 1981 e inaugurado el 1 de marzo de 1982. Funciona en el edificio del antiguo Liceo Unión Panamericana en el recinto de la Plaza de la Cultura, y tiene como misión preservar el patrimonio histórico y geográfico del país.

Desde 2023, la edificación lleva el nombre del historiador Emilio Cordero Michel, tras la promulgación de la Ley 23-23.