Dos Calles acerca la ópera al público con "Palabras que cantan, voces que cuentan"

La propuesta "Dos calles" combina arias de ópera, canción napolitana y repertorio en español en un formato narrativo y accesible. ( FUENTE EXTERNA )

Dos Calles, Espacio Creativo presentó el concierto didáctico "Palabras que cantan, voces que cuentan", una propuesta que invita al público a aproximarse a la música desde una experiencia más consciente, donde la interpretación y la palabra se entrelazan para revelar el sentido profundo de cada obra.

Concebido como un recorrido entre la tradición lírica y la sensibilidad contemporánea, el concierto transitó por arias de ópera y por la canción napolitana y el repertorio en español, proponiendo un diálogo entre lo clásico y lo popular.

La velada del pasado jueves 23 de abril estuvo a cargo del tenor Enrique Pina, cuya trayectoria combina de manera singular el arte y la diplomacia cultural.

Con formación en Italia y presentaciones en escenarios internacionales —incluyendo actuaciones en el Vaticano y participaciones en importantes conciertos operísticos alrededor del mundo—, Pina está incluido entre los mejores tenores del mundo en el libro "Franco Corelli & A Revolution in Singing Fifty-Four Tenors Spanning 200 Years, volumen 3".

Con una voz de potencia y matices extraordinarios, Pina recorrió un programa que transitó por arias de ópera, por el repertorio en español y la tradición napolitana con la autoridad de quien conoce cada obra desde adentro y la generosidad de quien sabe compartirla.

Le acompañó en el piano Gabriela García, cuya labor interpretativa aportó el equilibrio y la sensibilidad necesarios para un repertorio que exigió precisión técnica y profundidad expresiva.

El arquitecto y gestor cultural Gamal Michelén, actual viceministro de Patrimonio Cultural, introdujo el programa desde una dimensión reflexiva, enriqueciendo cada pieza a partir de su contexto histórico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/74ea8beb-9573-424d-ad47-a6b2b81bf916-dd09bcb9.jpg El evento incluye el arte como parte esencial de su propuesta.

La conducción del evento estuvo a cargo de Yamile Eusebio, directora ejecutiva de la Fundación Conexión LiLeón, quien dio la bienvenida a los presentes y estuvo a cargo de la intruducción formal de la velada.

Esta iniciativa se realizó con el respaldo de la Fundación Conexión LiLeón, bajo la visión de Lidia León, cuya labor como artista y gestora ha estado orientada a la creación de espacios de encuentro donde el arte se convierte en experiencia compartida.

Asimismo, el concierto contó con el apoyo de Kahkow, marca dominicana que ha apostado por la vinculación entre cultura, identidad y experiencia, integrando el arte como parte esencial de su propuesta.

El programa incluyó obras de compositores como Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Charles Gounod y Giacomo Meyerbeer, así como piezas emblemáticas del repertorio en español y la tradición napolitana de Pablo Sorozábal, Gaetano Pennino, Pedro Elías Gutiérrez y Ernesto De Curtis.