Conmemoran el 150 aniversario del gobierno de Espaillat

Luis Abinader, presidente de la República, y Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura, durante la entrega de la medalla conmemorativa. ( SAMIL MATEO )

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, reconoció, de manera póstuma, el legado del expresidente de la República, Francisco Ulises Espaillat, con la Condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Gran Cruz Placa de Oro.

Esta distinción mediante el Decreto 279-26 se hace en el marco del 150 aniversario su gobierno, durante un acto fue celebrado en el Palacio Nacional, y recibida en custodia por la Academia Dominicana de la Historia, donde será exhibida junto a otras reliquias institucionales.

La ceremonia, organizada por la Presidencia, el Ministerio de Cultura y la Comisión para la Conmemoración del Sesquicentenario, reunió a funcionarios, académicos e invitados especiales en el Salón Las Cariátides, donde se resaltó el legado ético e institucional del exmandatario.

En su discurso, Abinader destacó que la conmemoración invita a recordar la figura histórica de Espaillat, reflexionando sobre los valores que deben guiar la gestión pública en la actualidad.

Asimismo, destacó que "la ética no es un discurso, sino una práctica que se demuestra, sobre todo, en los momentos más difíciles".

El jefe de Estado enfatizó que Francisco Ulises Espaillat encarnó principios fundamentales como la austeridad, la transparencia y el respeto por los recursos públicos, los cuales siguen siendo esenciales para fortalecer la democracia dominicana.

Recordó además que el exgobernante defendió una administración basada en la integridad y rechazó el uso del poder para beneficios personales.

"Gobernar es, ante todo, un acto de responsabilidad moral", expresó Abinader, al tiempo que señaló que el ejemplo de Espaillat adquiere hoy una vigencia renovada en un contexto donde la ciudadanía demanda instituciones sólidas y líderes comprometidos.

Además, dejó saber su valoración a honrar un legado que continúa vigente y que sirve para "proyectar un futuro donde la ética sea el fundamento de la acción gubernamental".

Momentos del acto

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/29042026-conmemoracion-francisco-ulises-espaillat-samil-mateo4-72d0582c.jpg Miguel Reyes Sánchez, Andrés Bautista, Luis Abinader, Roberto Ángel Salcedo, Milagros Ortiz Bosch y Mairení Rivas. (SAMIL MATEO)

Durante el acto también se dio lectura a disposiciones oficiales relacionadas con la conmemoración, incluyendo el reconocimiento a la memoria histórica del expresidente y la entrega de una pieza que será resguardada por la Academia Dominicana de la Historia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/29042026-conmemoracion-francisco-ulises-espaillat-samil-mateo27-5d9c850f.jpg Miguel Reyes Sánchez recibe el libro sobre Francisco Ulises Espaillat de manos de Luis Abinader. (SAMIL MATEO)

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, destacó que diversas actividades académicas y editoriales han sido desarrolladas en el marco de esta efeméride, con el objetivo de acercar el pensamiento liberal y ético de Espaillat a las nuevas generaciones.

También hizo mención de la recién finalizada Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 que dedicó gran parte de su agenda cultural y programática a la figura del expresidente, se impartieron charlas y conferencias ventilando los ideales de Espaillat y se imprimieron y distribuyeron varias obras alrededor de su pensamiento.