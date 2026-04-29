Una noche mágica en Agrabah: Saint George School presenta "Aladdin Jr."

Saint George School presenta Aladdin Jr. En la imagen se muestra a estudiantes del Saint George School durante la presentación del musical Aladdin Jr., una producción que reunió a 185 participantes en escena. ( FUERA EXTERNA )

El Saint George School presentó el musical de Disney Aladdin Jr., una producción que reunió a 185 estudiantes en escena como parte de su programa de artes escénicas, evidenciando el trabajo formativo desarrollado durante el año escolar.

El espectáculo fue organizado por el equipo de Performing Arts del centro educativo, bajo la coordinación de Brenda Taveras en su sexta producción y la dirección de Alondra González.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/whatsapp-image-2026-04-29-at-122039-pm-058031e8.jpeg Estudiantes del Saint George School durante la presentación del musical Aladdin Jr., una producción que reunió a 185 participantes en escena. (FUENTE EXTERNA)

El montaje contó además con el apoyo de Andy Matías en la formación vocal, Erick Roque en la coreografía, José Miguel Taveras en la dirección musical y Hermes Núñez en la preparación de la banda escolar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/whatsapp-image-2026-04-29-at-122039-pm-2-3e859d82.jpeg Estudiantes del Saint George School durante la presentación del musical Aladdin Jr., una producción que reunió a 185 participantes en escena. (FUENTE EXTERNA)

Previo a la función principal, los asistentes accedieron a una ambientación inspirada en el universo de Agrabah, con actividades temáticas, un pre-show musical y espacios diseñados para el público familiar. Posteriormente, la banda escolar ofreció un concierto que dio paso a la presentación del musical.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/httpswwwinstagramcompdxrp-piatdigsha2dqdgd6bg85bmt6imgindex17-1-45f111f7.jpg Imagen de los estudiantes del Saint George School durante la presentación del musical Aladdin Jr., una producción que reunió a 185 participantes en escena. (FUENTE EXTERNA)

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Aladdin Jr. fue interpretado íntegramente por los estudiantes, quienes presentaron una puesta en escena que integró actuación, canto, danza y música en vivo, como parte del enfoque educativo del programa de artes del colegio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/whatsapp-image-2026-04-29-at-122039-pm-1-7806fc5a.jpeg Estudiantes del Saint George School durante la presentación del musical Aladdin Jr., una producción que reunió a 185 participantes en escena. (FUENTE EXTERNA)

La producción contó con el respaldo de diversos patrocinadores, entre ellos Instituto LHB, Quiroz Advisors, Veritat, Checklist, BlueMall, Dove, Flowers To Go, Banco Ademi, Music Corner y La Loma.

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