Destacan el rol decisivo de las mujeres en la Revolución de Abril

Con motivo del aniversario 154 aniversario del Ateneo Dominicano, fue celebrado el panel "Mujeres de abril, otro rostro de la democracia", en el que se exaltó el papel de una larga lista de mujeres que pocas veces son mencionadas por la historia, pero cuya labor entre los combatientes de 1965 fue decisiva.

Los participantes fueron María Estela de León, presidenta de la Fundación +Mujeres Polítikas; Soraya Aquino, presidenta del Partido Social Cristiano; el doctor Ramón Ceballos, exdiputado del PRM; Fanny Sánchez, abogada y psicóloga; y Vanahí Bello Dotel, abogada y jurista.

En el salón, cada uno hizo un aporte sobre esa valentía y coincidieron en que se deben aunar esfuerzos para atraer a las nuevas generaciones hacia ese pensamiento y actitud de defensa de la patria.

Entre las medidas, Bello Dotel consideró que se debe adaptar la historia a las plataformas digitales. "Nos encontramos en un momento muy crucial en el que la historia también tiene que estar en las plataformas digitales y hacerse real".

Asimismo, Fanny Sánchez resaltó el compromiso que se debe asumir para involucrar a los barrios, a la juventud y a los centros educativos. A esto, el doctor Ceballos añadió que es necesario lograr la unidad para alcanzar los propósitos de ser una mejor nación.

Honras para grandes guerreras de la historia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/01/whatsapp-image-2026-04-30-at-84913-pm-62522da2.jpeg El encuentro se hizo en el marco del 150 aniversario de la entidad. (DIARIO LIBRE)

Durante su discurso, Vanahí Bello Dotel destacó que el movimiento constitucionalista nació el 24 de abril de 1965 con el claro propósito de "restaurar la Constitución de 1963, derrocada junto con el presidente Juan Bosch por un golpe militar. No pedían elecciones. Pedían justicia".

Aseguró que su fuerza radicó en algo inusual para la época: "la unión entre militares jóvenes y civiles organizados en comandos populares, convirtiendo la insurrección en un fenómeno cívico-militar de base amplia".

En esa lucha hubo un importante rostro femenino, y Bello Dotel detalló algunos casos:

Agustina Rivas Ramos : apodada Tina Bazuca , "La Rubia" o " La Mocana ", era una adolescente de 16 años que arrebató una bazuca a marines estadounidenses y aprendió a usarla con tal destreza que su sola presencia se volvió leyenda en la zona norte. Se le atribuye la frase que resumía su temple: "¡De aquí pa´l cielo!".

: apodada , "La Rubia" o " ", era una adolescente de 16 años que arrebató una bazuca a marines estadounidenses y aprendió a usarla con tal destreza que su sola presencia se volvió leyenda en la zona norte. Se le atribuye la frase que resumía su temple: "¡De aquí pa´l cielo!". Mercedes Ramírez : apodada "La Rubia", peleó junto a su esposo cerca de Radio Televisión Dominicana; cuando él cayó, ella lo enterró, recogió su fusil y regresó al combate. Sobrevivió a la guerra, pero fue asesinada cerca del puente Duarte en la represión que siguió al cese del fuego.

: apodada "La Rubia", peleó junto a su esposo cerca de Radio Televisión Dominicana; cuando él cayó, ella lo enterró, recogió su fusil y regresó al combate. Sobrevivió a la guerra, pero fue asesinada cerca del puente Duarte en la represión que siguió al cese del fuego. La Mocana: apodo que alude a su lugar de nacimiento (Moca). Se trasladó a Santo Domingo para unirse a los comandos; su nombre de guerra fue su identidad, mientras su nombre civil quedó en el olvido.

"Procedentes de los muelles y los barrios de Borojol y Guachupita, estas mujeres combatieron en primera línea. Son hoy símbolo de la dignidad femenina en la defensa de la soberanía dominicana. Y merecen algo que por décadas se les negó: que sus historias sean pronunciadas en voz alta, sin disculpas y sin olvido", añadió la destacada abogada.

Asimismo, culminó sus palabras reiterando la importancia de preservar la memoria histórica y visibilizar el legado de estas mujeres.