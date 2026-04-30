Fundación Victoriana realiza jornada educativa en Las Minas por el Día de la Tierra

Participantes de la charla "Nuestro Planeta, Nuestro Poder" durante la jornada educativa realizada en el sector Las Minas por la Fundación Victoriana Todo Por Amor. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco del Día Internacional de la Tierra, la Fundación Victoriana Todo Por Amor realizó la charla "Nuestro Planeta, Nuestro Poder" en el sector Las Minas, en Santo Domingo Norte, dirigida a niños y residentes de la comunidad.

La actividad se llevó a cabo el lunes 20 de abril a las 5:00 de la tarde, en la calle José Martí, frente al parquecito del sector, donde los asistentes recibieron orientaciones sobre contaminación ambiental, sus efectos y posibles acciones individuales y colectivas para su mitigación.

La jornada contó con la participación de la organización Verdederos, integrada por los ambientalistas Jirka y Michaela Dolan, así como con el apoyo del voluntariado Ecohéroes del Ministerio de Medio Ambiente.

Durante el encuentro, los expositores compartieron experiencias relacionadas con labores de recolección de desechos y campañas de sensibilización ambiental desarrolladas en distintos países, como parte de su trabajo en educación ambiental y activismo ciudadano.

Los representantes de Verdederos exhortaron a los presentes a asumir responsabilidades en el cuidado del entorno y el manejo adecuado de los recursos naturales, destacando el rol de la ciudadanía en la preservación del medio ambiente.

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La Fundación Victoriana agradeció la participación de las organizaciones colaboradoras y de los asistentes, así como el respaldo de la directora Wendy Montero y demás colaboradores que apoyaron la realización de la actividad.