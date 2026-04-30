MenaRD vence al japonés Daigo Umehara en "EVO Legends" y marca un hito en "Street Fighter 6"

MenaRD durante su enfrentamiento ante Daigo Umehara en el evento EVO Legends, donde logró una victoria 10-6 en formato First to 10. ( FUENTE EXTERNA )

El jugador profesional dominicano Saúl Leonardo Mena, conocido como MenaRD o "El Toro", obtuvo una victoria 10-6 frente al japonés Daigo Umehara en un enfrentamiento de Street Fighter 6 disputado en formato First to 10 (FT10), durante el evento principal EVO Legends, una exhibición vinculada al torneo Evolution Championship Series.

El encuentro reunió a dos referentes de la escena competitiva internacional y se desarrolló bajo un formato considerado de alta exigencia dentro de la comunidad de juegos de pelea. Tras una serie de rondas, MenaRD logró imponerse en el marcador final, consolidando su desempeño en la escena actual del título.

Con este resultado, el jugador dominicano se convierte en el primer competidor en vencer a Daigo Umehara en un FT10 de Street Fighter 6, una modalidad que evalúa la consistencia y adaptación a lo largo de múltiples partidas consecutivas.

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El resultado también se enmarca dentro del crecimiento global de los esports, donde la presencia de jugadores latinoamericanos ha ganado mayor visibilidad en los últimos años.

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