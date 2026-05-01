¿Sin planes? Aquí tienes opciones para el fin de semana
Jazz, teatro, arte y música en vivo: cinco opciones para moverte entre Punta Cana y Santo Domingo
Si aún no sabes qué hacer, aquí tienes una selección de planes para todos los gustos: desde jazz al aire libre y exposiciones, hasta teatro musical y propuestas alternativas en la Zona Colonial.
Un fin de semana para salir, explorar y disfrutar la escena cultural local.
Vuelve el jazz a Punta Cana
Si buscas un plan diferente para este fin de semana, The Village Jazz Fest 2026 volverá a encender la escena musical en Galerías Puntacana Village.
Mañana 2 de mayo, desde las 7:00 p. m., el "Strip" se llenará de música en vivo, ambiente relajado y mucho talento dominicano.
La noche la encabeza el pianista Oscar Micheli junto a su trío, con un sonido sofisticado que conecta el jazz contemporáneo con la energía caribeña. También subirá a escena Sandy Gabriel, llevando su sello personal donde el jazz dialoga con ritmos autóctonos.
En la percusión, Guarionex Aquino aportará fuerza y experiencia internacional, mientras que uno de los momentos más esperados será la presentación de Xiomara Fortuna, ícono de la fusión afrodominicana con una puesta en escena cargada de identidad.
Y para cerrar, The Beach Jazz Project traerá una propuesta fresca y dinámica, ideal para disfrutar el jazz desde una mirada más contemporánea.
Organizado por el Grupo Puntacana junto a productores locales, el festival se ha convertido en una parada fija en la agenda cultural del este.
Dónde: Galerías Puntacana Village. Fecha: sábado 2 de mayo, 7:00 p.m. Entrada: Libre.
El Prado en las calles
Si te apetece un plan cultural diferente, esta exposición sigue abierta en Punta Cana y convierte la zona en una galería a cielo abierto.
De la mano del Centro Cultural Rainieri y la Fundación Frank & Haydée Rainieri, esta iniciativa acerca al público una selección de grandes obras del Museo del Prado... pero fuera de sus muros.
Puedes descubrir 77 reproducciones fotográficas a escala real de algunos de los lienzos más emblemáticos de la historia del arte.
Fecha: todo el fin de semana, gratis. El recorrido: explanada del Centro Cultural Rainieri, Capilla Nuestra Señora de Punta Cana y Galerías Puntacana, en el Village.
Rent
Escrita por Jonathan Larson y bajo licencia de Music Theatre International, esta producción llega con una puesta en escena que promete conectar desde el primer acorde.
Dirigido por Waddys Jáquez y producido por Javier Grullón y Karla Fatule, el musical cuenta historias cruzadas de jóvenes artistas en Nueva York, tocando temas como el amor, la amistad, la identidad y la lucha por los sueños, con una sensibilidad que sigue vigente.
Fecha: viernes, sábado y domingo, en el Palacio de Bellas Artes. Uepa Tickets.
Los comandos de la guerra
Date una vuelta por el Museo Fortaleza Santo Domingo, que junto al Museo Memorial de la Resistencia Dominicana acaban de inaugurar esta exposición que gira en torno a la Guerra de Abril de 1965, uno de los episodios más intensos de nuestra historia reciente.
Un homenaje a cientos de civiles que se organizaron espontáneamente para pelear contra la intervención norteamericana junto a los militares constitucionalistas.
Fecha: todo el fin de semana, Museo Monumento Fortaleza de Santo Domingo.
Festival gritocolonial
Un encuentro que mezclará música, arte y mucha buena vibra. Durante el día podrás recorrer exhibiciones y venta de arte reciclado, descubrir polo shirts personalizados y hasta animarte a un concurso de karaoke.
Además de proyecciones de videoclips de rock dominicano, en tarima estarán Jon Robiou, Gustavo Lazala, Fred Rubin, Kiko Oleaga, E.D.W. Rock Band y el dúo de Eva Isaac con Isaac Hernández.
Fecha: sábado 2 de mayo, 2:30 p.m., en la Mercedes # 313, Zona Colonial. Tix.do.