¿Sin planes? Aquí tienes opciones para el fin de semana

Sandy Gabriel llevará su sello personal a The Village Jazz Fest 2026, una de las opciones de la agenda cultural del fin de semana. ( FUENTE EXTERNA )

Si aún no sabes qué hacer, aquí tienes una selección de planes para todos los gustos: desde jazz al aire libre y exposiciones, hasta teatro musical y propuestas alternativas en la Zona Colonial.

Un fin de semana para salir, explorar y disfrutar la escena cultural local.

Vuelve el jazz a Punta Cana

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Si buscas un plan diferente para este fin de semana, The Village Jazz Fest 2026 volverá a encender la escena musical en Galerías Puntacana Village.

Mañana 2 de mayo, desde las 7:00 p. m., el "Strip" se llenará de música en vivo, ambiente relajado y mucho talento dominicano.

La noche la encabeza el pianista Oscar Micheli junto a su trío, con un sonido sofisticado que conecta el jazz contemporáneo con la energía caribeña. También subirá a escena Sandy Gabriel, llevando su sello personal donde el jazz dialoga con ritmos autóctonos.

En la percusión, Guarionex Aquino aportará fuerza y experiencia internacional, mientras que uno de los momentos más esperados será la presentación de Xiomara Fortuna, ícono de la fusión afrodominicana con una puesta en escena cargada de identidad.

Y para cerrar, The Beach Jazz Project traerá una propuesta fresca y dinámica, ideal para disfrutar el jazz desde una mirada más contemporánea.

Organizado por el Grupo Puntacana junto a productores locales, el festival se ha convertido en una parada fija en la agenda cultural del este.

Dónde: Galerías Puntacana Village. Fecha: sábado 2 de mayo, 7:00 p.m. Entrada: Libre.

El Prado en las calles

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Si te apetece un plan cultural diferente, esta exposición sigue abierta en Punta Cana y convierte la zona en una galería a cielo abierto.

De la mano del Centro Cultural Rainieri y la Fundación Frank & Haydée Rainieri, esta iniciativa acerca al público una selección de grandes obras del Museo del Prado... pero fuera de sus muros.

Puedes descubrir 77 reproducciones fotográficas a escala real de algunos de los lienzos más emblemáticos de la historia del arte.

Fecha: todo el fin de semana, gratis. El recorrido: explanada del Centro Cultural Rainieri, Capilla Nuestra Señora de Punta Cana y Galerías Puntacana, en el Village.

Rent

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Escrita por Jonathan Larson y bajo licencia de Music Theatre International, esta producción llega con una puesta en escena que promete conectar desde el primer acorde.

Dirigido por Waddys Jáquez y producido por Javier Grullón y Karla Fatule, el musical cuenta historias cruzadas de jóvenes artistas en Nueva York, tocando temas como el amor, la amistad, la identidad y la lucha por los sueños, con una sensibilidad que sigue vigente.

Fecha: viernes, sábado y domingo, en el Palacio de Bellas Artes. Uepa Tickets.

Los comandos de la guerra

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Date una vuelta por el Museo Fortaleza Santo Domingo, que junto al Museo Memorial de la Resistencia Dominicana acaban de inaugurar esta exposición que gira en torno a la Guerra de Abril de 1965, uno de los episodios más intensos de nuestra historia reciente.

Un homenaje a cientos de civiles que se organizaron espontáneamente para pelear contra la intervención norteamericana junto a los militares constitucionalistas.

Fecha: todo el fin de semana, Museo Monumento Fortaleza de Santo Domingo.

Festival gritocolonial

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Un encuentro que mezclará música, arte y mucha buena vibra. Durante el día podrás recorrer exhibiciones y venta de arte reciclado, descubrir polo shirts personalizados y hasta animarte a un concurso de karaoke.

Además de proyecciones de videoclips de rock dominicano, en tarima estarán Jon Robiou, Gustavo Lazala, Fred Rubin, Kiko Oleaga, E.D.W. Rock Band y el dúo de Eva Isaac con Isaac Hernández.

Fecha: sábado 2 de mayo, 2:30 p.m., en la Mercedes # 313, Zona Colonial. Tix.do.