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Venta de más de 3,500 entradas desbordan capacidad del redondel durante patronales en El Seibo

Las fiestas patronales de la Santísima Cruz se desarrollan del 1 al 10 de mayo

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    Venta de más de 3,500 entradas desbordan capacidad del redondel durante patronales en El Seibo
    Un torero participa en una corrida tradicional enfrentándose a un toro en el ruedo. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

    La venta de más de 3,500 entradas para el redondel de la plaza de toros, una estructura con capacidad para poco más de 2,500 personas, ha marcado uno de los puntos más llamativos en el desarrollo de las fiestas patronales en honor a la Santísima Cruz, en la provincia El Seibo, evidenciando la alta asistencia y el desbordado interés del público. 

    De acuerdo con Firo Mejía, representante de la Hermandad del Fervoroso, institución organizadora del evento, la masiva asistencia registrada durante el segundo día superó el límite previsto del espacio, lo que consideran una muestra del éxito que han tenido las celebraciones en sus primeras jornadas.

    Valoró de manera positiva la acogida de la población, no solo a nivel local, sino también regional y nacional. Señaló que, pese a las lluvias registradas en el primer día, la asistencia fue significativa, mientras que en la segunda jornada el lugar estuvo "repleto".

    En relación con otras actividades desarrolladas, como las presentaciones en tarima, los atabales, las tocatas y la alborada, también han sido bien recibidas por los asistentes.

    Mayores controles

    En cuanto a las corridas, se informó que se mantienen los seis toros tradicionales, de los cuales cinco son destinados a los toreros y uno adicional conocido como "el de los tigres". No obstante, este año se han implementado mayores controles para limitar la participación desorganizada del público dentro del ruedo.

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    Dentro del programa, también se destaca la celebración de la misa oficial este domingo a las 11:00 de la mañana, encabezada por el obispo monseñor Jesús Castro Marte, seguida de una procesión desde la iglesia hasta la Cruz de Asomante, y un almuerzo con autoridades y miembros de la hermandad.

    Asimismo, se anunció como novedad un desfile de caballos previsto para el próximo sábado, el cual partirá desde el puente Eugenio Miches.

    Los organizadores atribuyen parte del éxito de estas fiestas a la promoción realizada a través de las redes sociales y al interés generado en torno a situaciones previas vinculadas a la organización del evento.

    Las fiestas patronales de la Santísima Cruz se desarrollan del 1 al 10 de mayo.

    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.