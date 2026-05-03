Dan inicia al programa "El Domingo es Mío"

Arrancó el programa "El Domingo es Mío", una nueva propuesta de entretenimiento que se posiciona en la televisión dominicana, transmitiéndose cada semana por Digital 15 y Telemicro Internacional, con una oferta dirigida al disfrute de toda la familia.

La producción apuesta por un formato dinámico que integra música en vivo, entrevistas, segmentos de humor y contenidos de interés general, adaptados al público dominical.

Programación

El espacio reúne un elenco de reconocidas figuras de la comunicación, quienes asumen la conducción con estilos diversos que buscan conectar con audiencias de distintas generaciones. Lo encabezan:

Carlos Alfredo Fatule

Brenda Sánchez

Jessica Campos

Jessica Campos Luis Octavio Flores "El Chamo",

En su entrega de hoy, el contenido se complementa con la participación musical de Cristian Allexis, mientras que el cierre estará a cargo de la Diva del merengue Miriam Cruz.

La entrevista central contará con la presencia de la productora de televisión Jatnna Tavárez y Rafael Báez, juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

La producción general está a cargo de Nelson Muñoz, mientras que la producción ejecutiva recae en Alberto Cruz. Con esta propuesta, "El Domingo es Mío" se perfila como una alternativa que procura fortalecer la oferta televisiva local, priorizando contenidos familiares y de entretenimiento de calidad para el público dominicano.