Los grandes artistas que pondrán ritmo a la XIII edición de los Premios Platino Xcaret

Camilo, Manuel Carrasco, Tony Grox y Lucycalys y María Becerra encabezarán las presentaciones musicales de la XIII edición de los Premios Platino Xcaret en la Riviera Maya. ( FUENTE EXTERNA )

La Riviera Maya se prepara para recibir a algunas de las figuras más destacadas de la música iberoamericana en la decimotercera edición de los Premios Platino Xcaret, que se celebrará el próximo 9 de mayo en el majestuoso Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en México.

La gala, organizada por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, contará con actuaciones en vivo de reconocidos artistas como Camilo, Manuel Carrasco y María Becerra, quienes aportarán diversidad y energía a una noche que celebra lo mejor del audiovisual iberoamericano.

El colombiano Camilo, ganador de múltiples Latin Grammy, se ha consolidado como uno de los grandes referentes del pop latino contemporáneo.

Desde el éxito de su álbum debut Por Primera Vez (2020), ha mantenido una carrera ascendente marcada por récords de reproducciones, giras internacionales con entradas agotadas y proyectos innovadores que lo conectan con audiencias globales.

Por su parte, el español Manuel Carrasco llega a la gala tras una trayectoria de casi 25 años, en la que ha logrado hitos históricos en la música en vivo, incluyendo récords de asistencia en estadios emblemáticos.

Su cercanía con el público y la fuerza de sus presentaciones lo han convertido en uno de los artistas más queridos del panorama musical español.

La argentina María Becerra, una de las voces más influyentes del pop urbano actual, también formará parte del espectáculo. Con millones de oyentes en plataformas digitales y una carrera en constante expansión, ha protagonizado importantes logros internacionales, desde presentaciones en escenarios globales hasta récords históricos en su país natal.

A estos nombres se suman los artistas españoles Tony Grox y Lucycalys, quienes destacan por su innovadora fusión de música electrónica, pop y raíces flamencas. Tras su triunfo en el Benidorm Fest 2026 con el tema "T Amaré", se perfilan como una de las propuestas emergentes más interesantes de la escena europea.

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Los Premios Platino, considerados el máximo reconocimiento del cine y las series iberoamericanas, cuentan con el respaldo de importantes instituciones y organismos internacionales, entre ellos Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas y ONU Turismo, así como el apoyo de entidades gubernamentales y patrocinadores del sector audiovisual.

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Con una combinación de talento consagrado y nuevas propuestas, la XIII edición de los Premios Platino Xcaret promete una velada inolvidable que celebrará la creatividad, la diversidad y la excelencia del entretenimiento en Iberoamérica.