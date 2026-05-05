Musical "RENT" abre nueva función tras éxito rotundo

Javikarla Producciones, luego de tres funciones a casa llena, en Bellas Artes, anuncia función de "RENT" para este viernes 8 de mayo. ( FUENTE EXTERNA )

El musical RENT culminó con éxito un fin de semana de presentaciones en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, donde cientos de asistentes disfrutaron de una producción de alto nivel artístico que recibió una cálida respuesta del público en cada una de sus funciones.

Presentada del 1 al 3 de mayo bajo la producción de JaviKarla Producciones, liderada por Javier Grullón y Karla Fatule, la puesta en escena r eunió en escena a Javier Grullón , Karla Fatule , Héctor Aníbal, Tony Almont, Techy Fatule, Guille Martín, Nico Clínico y Laura Rivera, acompañados por más de 25 artistas que dieron vida a esta historia cargada de emoción, intensidad y reflexión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/62a190b3-8884-4fcf-9dd1-0c7dcf5a906f-1d074984.jpg La obra contó con tres funciones. (FUENTE EXTERNA)

Bajo la dirección general de Waddys Jáquez, la obra presentó la historia de un grupo de jóvenes artistas que viven en la ciudad de Nueva York y enfrentan realidades como la desigualdad social, el VIH/SIDA, la identidad, el consumo de sustancias ilícitas, la amistad, el amor y la lucha por sobrevivir.

La impactante propuesta visual, sumada a la fuerza interpretativa del elenco y la vigencia de su mensaje, conectó profundamente con el público dominicano, que respondió con entusiasmo durante las tres funciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/aeec5a1f-56bc-4c9a-9e10-0aa4aa63ba2a-37edf22b.jpg Karla Fatule y Héctor Aníbal. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/9febdb5b-ead3-44c2-a80e-0c7f184f1b3f-bba60be7.jpg Techy Fatule en una escena. ‹ >

Sinopsis

La obra sigue a Mark (cineasta) y Roger (músico) y sus amigos en un edificio industrial, luchando por pagar el alquiler ("rent") y perseguir sus sueños artísticos en la década de los 90.

El musical original fue escrito por Jonathan Larson y ganó el Pulitzer y el Tony, cambiando la historia de Broadway al mostrar una realidad cruda y urbana.

RENT aborda temas como el amor, la amistad, la enfermedad, la identidad y la búsqueda de los sueños, elementos que han conectado con distintas generaciones desde su estreno.

Su banda sonora incluye canciones que se han convertido en referentes del género, como Seasons of Love y La Vie Bohème.

Para Javier Grullón y Karla Fatule, llevar esta obra a escena representó el cumplimiento de un sueño personal y profesional, al tratarse de uno de los musicales más significativos de sus trayectorias.

Tras la acogida del público y la alta demanda de boletas, la producción anunció la apertura de una nueva función de RENT para el próximo viernes 8 de mayo en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes.