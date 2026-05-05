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Exposición inmersiva
Exposición inmersiva

Santiago acogerá la exposición inmersiva "Miguel Ángel Vivo"

La muestra estará disponible del 28 de mayo al 20 de julio en el Centro de Convenciones Utesa, con propuestas visuales y actividades culturales complementarias

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    Santiago acogerá la exposición inmersiva "Miguel Ángel Vivo"
    Reproducciones de obras como El David formarán parte de la exposición "Miguel Ángel Vivo + Inmersivo" en Santiago de los Caballeros. (FUENTE EXTERNA)

    El Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa será sede de la exposición "Miguel Ángel Vivo + Inmersivo", que estará abierta al público del 28 de mayo al 20 de julio.

    La muestra presenta una experiencia basada en la obra de Miguel Ángel Buonarroti, combinando reproducciones a escala y proyecciones digitales de algunas de sus piezas más reconocidas. Entre ellas figuran El David y El Moisés.

    Uno de los espacios principales está dedicado a la Capilla Sixtina, con representaciones de obras como La creación de Adán y El Juicio Final, a través de recursos audiovisuales.

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    Infografía

    Los organizadores informaron que las entradas están disponibles en TodoTicket.do y en la boletería del recinto. También se han habilitado tarifas especiales para grupos de centros educativos, universidades e instituciones.

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    Más

    • El horario de visitas para grupos escolares será de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, mientras que el público general podrá asistir de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche. Los fines de semana, el horario se extenderá hasta las 10:00 de la noche.
    • Como parte de la programación, se realizarán las denominadas "Noches Italianas", que incluirán oferta gastronómica y actividades culturales relacionadas con Italia.
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