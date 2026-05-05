Santiago acogerá la exposición inmersiva "Miguel Ángel Vivo"
La muestra estará disponible del 28 de mayo al 20 de julio en el Centro de Convenciones Utesa, con propuestas visuales y actividades culturales complementarias
El Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa será sede de la exposición "Miguel Ángel Vivo + Inmersivo", que estará abierta al público del 28 de mayo al 20 de julio.
La muestra presenta una experiencia basada en la obra de Miguel Ángel Buonarroti, combinando reproducciones a escala y proyecciones digitales de algunas de sus piezas más reconocidas. Entre ellas figuran El David y El Moisés.
Uno de los espacios principales está dedicado a la Capilla Sixtina, con representaciones de obras como La creación de Adán y El Juicio Final, a través de recursos audiovisuales.
Los organizadores informaron que las entradas están disponibles en TodoTicket.do y en la boletería del recinto. También se han habilitado tarifas especiales para grupos de centros educativos, universidades e instituciones.
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- El horario de visitas para grupos escolares será de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, mientras que el público general podrá asistir de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche. Los fines de semana, el horario se extenderá hasta las 10:00 de la noche.
- Como parte de la programación, se realizarán las denominadas "Noches Italianas", que incluirán oferta gastronómica y actividades culturales relacionadas con Italia.