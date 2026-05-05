Santiago acogerá la exposición inmersiva "Miguel Ángel Vivo"

Reproducciones de obras como El David formarán parte de la exposición "Miguel Ángel Vivo + Inmersivo" en Santiago de los Caballeros. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa será sede de la exposición "Miguel Ángel Vivo + Inmersivo", que estará abierta al público del 28 de mayo al 20 de julio.

La muestra presenta una experiencia basada en la obra de Miguel Ángel Buonarroti, combinando reproducciones a escala y proyecciones digitales de algunas de sus piezas más reconocidas. Entre ellas figuran El David y El Moisés.

Uno de los espacios principales está dedicado a la Capilla Sixtina, con representaciones de obras como La creación de Adán y El Juicio Final, a través de recursos audiovisuales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/shak-2-ba77190a.jpg

Los organizadores informaron que las entradas están disponibles en TodoTicket.do y en la boletería del recinto. También se han habilitado tarifas especiales para grupos de centros educativos, universidades e instituciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/shakxxx-dc75d702.jpg

Más

El horario de visitas para grupos escolares será de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, mientras que el público general podrá asistir de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche. Los fines de semana, el horario se extenderá hasta las 10:00 de la noche.

Como parte de la programación, se realizarán las denominadas "Noches Italianas", que incluirán oferta gastronómica y actividades culturales relacionadas con Italia.