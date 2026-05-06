La Menina Frutas de Dominicana llega al país para exaltar la belleza del Malecón Deportivo

Juan Manuel Martín de Oliva, Lía Castillo de Rault, Milagros De Camps, Madeline Díaz, Carolina Mejía y Aguie Lendor. ( JUAN GUIO )

El arte, como símbolo de energía y bienestar urbano, se conjugaron en una actividad a la que la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, calificó de "bonita". El motivo fue conocer a la "Menina Frutas de Dominicana ", que estará disponible a la vista para todo el que visite el Malecón Deportivo de Santo Domingo.

Este espacio, antes relegado al abandono, hoy se levanta como emblema de recuperación social, parte de una visión que apuesta por devolver la ciudad a su gente.

"Es un trabajo hecho por y para la gente", expresó Mejía, al tiempo que subrayó la importancia de dignificar los entornos como vía para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Aquí se exhibe con encanto la obra, titulada Menina Frutas de Dominicana, de la reconocida Meninas Madrid Gallery, considerada la mayor exposición urbana del mundo. Tras su paso por Madrid, donde estuvo expuesta hasta diciembre, regresa al país como símbolo de un puente cultural entre República Dominicana y España.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/07/img-20260506-wa0284-a65e8d81.jpg Madeline Díaz, Milagros De Camps y Carolina Mejía. (JUAN GUIO)

Su creadora, la artista dominicana Madeline Díaz, explicó que la pieza nace de la esencia misma de la isla. El vestido de la Menina recoge los azules del mar Caribe y el Atlántico, mientras que en su canasta reposan frutos emblemáticos como el cacao, el café y la caña de azúcar.

La rosa de Bayahíbe, el larimar y el ámbar dominicano se integran como elementos identitarios, mientras que la ausencia de rostro rinde homenaje a las tradicionales muñecas sin facciones del Cibao, símbolo del mestizaje y la diversidad cultural.

En la parte posterior, una cascada evoca los paisajes naturales del país, recordando que la riqueza dominicana va más allá de sus playas. La cigua palmera, ave nacional, completa esta narrativa visual que entrelaza biodiversidad, historia y cultura.

Esfuerzo conjunto público-privado

La iniciativa entrelaza a sectores

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/07/img-20260506-wa0282-c4929dd9.jpg Esta Menina viene a exaltar una parte de la dominicanidad que no siempre se presume: la riqueza de su tierra (JUAN GUIO)

públicos y privados de la nación: La Alcaldía del Distrito Nacional, CEPM y Evergo.

La denominada "alcaldesa del bienestar" aprovechó para proyectar la ciudad hacia el futuro inmediato: en apenas dos meses, Santo Domingo será sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que celebrarán el centenario de su primera edición.

En ese contexto, anunció la intención de integrar las demás Meninas en un recorrido urbano que sirva como carta de presentación cultural para los más de 30 países y miles de atletas que visitarán el país.

"Arte y deporte, qué más vivo que eso", expresó Mejía, resaltando la energía que se genera al conjugar ambas expresiones en espacios abiertos e inclusivos.

Milagros De Camps destacó que el proyecto de las Meninas Frutas de Dominicanas ha llevado a Madrid distintas expresiones de la identidad nacional a través de cinco artistas y sus interpretaciones de lo dominicano, exhibidas en el Meninas Madrid Gallery como un espacio de conexión cultural.

Asimismo, agradeció a la artista por representar de manera honesta y luminosa la esencia del pueblo dominicano.

De Camps explicó que para InterEnergy, CPEM y Evergo apoyar esta iniciativa tiene un propósito que va más allá de generar energía: también buscan impulsar la cultura como parte esencial del desarrollo del país y de su proyección internacional.

Señaló que el proyecto funciona además como un ejercicio de diplomacia cultural entre República Dominicana y España, fortaleciendo los lazos históricos y emocionales entre ambas naciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/07/img-20260506-wa0296-ecf1c240.jpg Carlos Rodríguez y Jairo Acevedo. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/07/img-20260506-wa0298-d64a10a4.jpg Milagros De Camps y Juan Manuel Martín De Oliva. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/07/img-20260506-wa0300-ff75d8f8.jpg Antonio Ramos, Aguie Lendor y Miguel Calzada. (JUAN GUIO) ‹ >