Lizamavel Collado presentó su poemario "Todavía" en la Feria del Libro de Bogotá

La poeta dominicana Lizamavel Collado presentó su nuevo poemario "Todavía" en la FILBO 2026 ( FUENTE EXTERNA )

La poeta dominicana Lizamavel Collado puso a circular su segundo libro de poemas en un concurrido acto de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, celebrada en esta capital.

La obra, titulada Todavía, fue comentada por el poeta, crítico e intelectual dominicano Basilio Belliard, en el stand de la empresa editora española Sial Pigmalión.

Belliard dice que, en su nuevo poemario, Collado "se inserta, con voz propia y auténtica, en la tradición del presente, de una sensibilidad poética que persigue la originalidad, a partir de la escritura de una obra matizada por la reflexión del lenguaje".

El crítico dominicano dijo que, en su nuevo libro, Collado "transforma la experiencia cotidiana del presente y la memoria del pasado en palabras cargadas de sabiduría y emoción".

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"Resuenan, en efecto, en su voz, los ecos sensibles y apasionados de su mente incandescente y su corazón herido por las vicisitudes y los avatares de la vida cotidiana y la relación de pareja", añadió Belliard.

"Nuestra poeta funda, pues, un mundo poético basado en la reflexión poética del lenguaje. Su poesía, en cierto modo, se vuelve existencial y de matiz ontológico. Es decir, en ontología del deseo y la culpa, voluntad y perdón, en la que se entreteje y teje -o entrelaza- su universo de símbolos poéticos", afirmó Belliard.

Por su parte, Lizamavel Collado agradeció al editor de la obra, al Grupo Editoral Sial Pigmalión, así como a los poetas Belliard y Marino Beriguete toda la orientación y apoyo que recibió, de parte de ambos, en la travesía que ha supuesto de la publicación de su nuevo poemario.

"Todavía, mi nuevo poemario, es la expresión, con un lenguaje poético, de una parte de su vida, sus experiencias, sentimientos, decepciones y esperanzas", dijo la autora.

Collado indicó que la entusiasta recepción de su obra le ha impuesto un compromiso de seguir cultivando la poesia con sensibilidad, amor por las ideas y el lenguaje, así como con autenticidad.

Comentarios del editor

Por su parte, el escritor español y editor de la obra, Basilio Rodríguez Cañada, destacó la relevancia de la obra de la joven poeta dominicana en el contexto del especial momento de vitalidad y efervescencia que vive la poesía contemporánea en el Caribe.

"Dentro de ese panorama, la obra de la poeta dominicana Lizamavel Collado se inscribe con una naturalidad que no renuncia a la hondura. Su voz -serena, reflexiva y profundamente humana- se suma a esa corriente renovadora que está redefiniendo el espacio de la poesía escrita por mujeres en el Caribe y en América Latina", dijo Rodríguez Cañada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/whatsapp-image-2026-05-06-at-32611-pm-1-c30f4f69.jpeg El escritor dominicano Basilio Belliard comenta el poemario de Lizamavel Collado (en el centro), junto al editor Basilio Rodríguez Cañada (derecha), presidente del Grupo Sial Pigmalión, en el stand de esa casa editorial, en el área de expositores de España de la FILBO. (FUENTE EXTERNA)

El escritor español sostuvo que el poemario Todavía "constituye una confirmación y, al mismo tiempo, una expansión del universo lírico que la autora había iniciado en su primer libro, Amor a contraluz (2025)".

Según el editor, en su poemario Todavía, Collado "se adentra en la dimensión del tiempo interior, en la persistencia de la conciencia que, incluso después de la pérdida, el cansancio o la desilusión, continúa cuestionando al mundo con una forma obstinada de esperanza".

Al acto de puesta en circulación del poemario Todavía asistieron varios escritores dominicanos y de otras nacionalidades, así como decenas de lectores que procuraban un ejemplar de la obra.

También asistió una delegación de varias naciones del grupo Mujeres que Leen, encabezado por su presidenta, la escritora dominicana Virginia Solimán.