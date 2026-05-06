Presentarán la obra teatral "El primer voto de la mujer dominicana en 1942"

Parte del elenco de la obra teatral "El primer voto de la mujer dominicana en 1942". ( FUENTE EXTERNA )

En una puesta en escena que fusiona la memoria histórica con la justicia social, se presentará la pieza teatral inédita "El primer voto de la mujer dominicana en 1942".

La obra, a presentarse los días 15, 16 y 17 de mayo en Casa de Teatro, narra el momento trascendental en que la mujer dominicana conquistó su derecho fundamental al voto , un hito que marcó el nacimiento de su identidad ciudadana y civil.

Sin este paso firme dado en 1942, la mujer dominicana no habría obtenido una cédula de identidad ni el poder de decidir sobre el destino de su nación. Por ello, esta obra celebra el derecho político y el reconocimiento de la mujer como sujeto de derechos plenos en la sociedad.

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Esta producción se presenta bajo la dirección de la reconocida directora y Pedagoga teatral Wendy Queliz, creadora de Studio Teatro Wendy Queliz, quien ha logrado articular una puesta en escena que es, a la vez, un documento histórico y un acto de justicia social.

Con el aval de presentaciones exitosas en diversos escenarios nacionales e internacionales como España y Puerto Rico, la pieza llega al país con un elenco de 30 artistas de alto nivel.

Elenco

El reparto está encabezado por la propia Actriz Wendy Queliz en el papel de Abigail Mejía, Yokaurys Morales Castillo como Amada Nivar de Pittaluga, Eunice Vásquez y Carla Morel interpretando a Delia Weber acompañada por Carlos Ant. Ulloa como Trujillo y Miosotis Aquino como Ercilia Pepín.

El cuerpo actoral femenino se completa con las actuaciones de Patricia Martínez como Esthervina Matos y Carmita Landestoy, Donna Cibulkiewiez como Trina de Moya, Lourdes Natera en la piel de Carmen Lara Fernández y Laura García como Carmen González de Peynado.

Asimismo, participan Gisselle Roedán Díaz y Clara Decena compartiendo el papel de Celeste Woss y Gil, Pamela Reyes Peña como Livia Veloz, Noelia Meléndez de los Santos como Amada, Reyna Lora como Ana Josefa Puello y Arienly Orozco como Elpidia Gautier.

La fuerza dramática de la obra se apoya también en el talento masculino de Carlos Hernández, Richard Hernández Peralta, Doohan Fabián Díaz e Yves Pierre. La dramaturgia de esta pieza está a cargo de Wendy Queliz, Ronny Cruz y Reinaldo del Orbes.

Las boletas para las funciones de los días 15, 16 y 17 de mayo están disponibles a través de la plataforma Uepa Tickets.

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