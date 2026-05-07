Francia aprueba ley para devolver las obras saqueadas durante la colonización

El Parlamento francés aprobó este jueves una ley para facilitar la restitución de obras expoliadas durante la colonización francesa y reclamadas desde hace años en África, cuando el gobierno busca abrir "una nueva página" en sus relaciones.

Esta ley, prometida por el presidente francés, Emmanuel Macron, en 2017 en Uagadugú, se suma a dos similares aprobadas en 2023 para devolver bienes robados a familias judías entre 1933 y 1945, y restos humanos presentes en colecciones públicas.

El Senado francés aprobó este jueves por unanimidad esta ley, como hicieran la víspera los diputados. La ministra de Cultura, Catherine Pégard, lo calificó de "momento histórico".

Esta iniciativa también busca favorecer la renovación de las relaciones de Francia con sus antiguas colonias en África, cuando ha perdido en gran medida su influencia y días antes de que Macron inicie una nueva gira por el continente a partir del sábado.

Las solicitudes de restitución de obras expoliadas por Francia son antiguas, pero quedaron relegadas a un segundo plano ante la resistencia de los grandes museos a devolverlas, antes que volvieran a resurgir con fuerza en la década de 2010.

El gobierno podrá ahora devolver obras mediante decreto, sin tener que recurrir a leyes específicas aprobadas con cuentagotas para su salida de las colecciones públicas, un procedimiento hasta ahora muy lento.

En 2020, el Parlamento francés aprobó la devolución de 26 tesoros de Abomey a Benín y del sable de El Hadj Omar a Senegal, pero tuvo que esperar cinco años para autorizar el siguiente retorno: un "tambor parlante" a Costa de Marfil.

La nueva ley establece varios criterios, como determinar si la apropiación fue o no ilícita, y la consulta obligatoria de dos comisiones, una científica y otra en la que estará representado el Parlamento, para emitir un dictamen.

Más

La nueva legislación sólo se aplicará a los bienes adquiridos entre 1815 y 1972, fechas que marcan el inicio del segundo imperio colonial francés y la entrada en vigor de una convención de la Unesco.

Durante esos años, el imperio colonial francés se extendió por algunas regiones de Asia y Oriente Medio, pero, sobre todo, por África.

La oposición de izquierdas intentó sin éxito aumentar el período temporal para incluir por ejemplo la conquista de Egipto y también el "Códice Borbónico", manuscrito conservado en la Asamblea Nacional de París y que México reclama.

Te puede interesar Bibliófilos editan libro del 1776 sobre la colonia francesa