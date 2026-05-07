Instagram elimina millones de seguidores a celebridades

Cristiano Ronaldo y Ariana Grande, entre las celebridades que más seguidores perdieron en Instagram. ( FUENTE EXTERNA )

Varias de las celebridades e influencers más poderosas de Instagram registraron una caída masiva de seguidores en cuestión de horas, desatando teorías, comentarios y debates entre fanáticos y expertos digitales.

El caso más impactante ha sido el de Cristiano Ronaldo, quien perdió más de 6.5 millones de seguidores, pasando de 673 millones a 666 millones en apenas un día, según datos del portal especializado Social Blade.

La inesperada disminución también alcanzó a otras figuras de talla mundial como Lionel Messi, Ariana Grande, Selena Gómez, Beyoncé y Kim Kardashian, quienes también han visto descender significativamente sus cifras en la plataforma.

¿Qué está pasando en Instagram?

Aunque Meta, empresa matriz de Instagram, no ha ofrecido una explicación oficial, todo apunta a una nueva limpieza masiva de cuentas falsas y automatizadas, conocidas popularmente como bots.

Este tipo de depuración ocurre periódicamente dentro de la plataforma y tiene como objetivo eliminar perfiles creados artificialmente para generar actividad ficticia, aumentar visibilidad o enviar spam. Cuando Instagram ejecuta estas acciones, las cuentas más populares suelen verse afectadas de forma inmediata debido a la enorme cantidad de bots que las siguen.

La situación ha generado especulaciones sobre si algunas celebridades compran seguidores falsos para inflar sus cifras. Sin embargo, especialistas en métricas digitales señalan que no existe evidencia que vincule directamente a estas figuras con prácticas de compra de followers.

De hecho, cuando una cuenta adquiere seguidores artificiales suele experimentar picos repentinos y sospechosos de crecimiento, algo que no coincide con el comportamiento histórico de perfiles como los de Ronaldo, Messi o Ariana Grande.

El atractivo de las grandes estrellas para los bots

Los perfiles automatizados suelen seguir cuentas gigantescas porque esto les ayuda a parecer legítimos ante otros usuarios. Seguir a celebridades con millones de seguidores hace que estos bots pasen desapercibidos y aparenten ser cuentas reales y activas.

En muchos casos, quienes crean estas redes de perfiles falsos no tienen interés genuino en el contenido de las celebridades; simplemente buscan aumentar alcance, manipular interacciones o facilitar campañas de spam.

Una caída numérica, no de influencia

A pesar del descenso, ninguna de las estrellas afectadas parece haber perdido poder real dentro del ecosistema digital.

Cristiano Ronaldo continúa siendo la cuenta más seguida de Instagram y mantiene intacta su enorme capacidad de impacto comercial y mediático. Lo mismo ocurre con figuras como Selena Gómez o Ariana Grande, cuyos niveles de interacción y relevancia siguen dominando la conversación global.

Entre las 10 cuentas más seguidas afectadas también aparecen Dwayne Johnson, Kylie Jenner y Khloé Kardashian, esta última con una reducción cercana a los 3.5 millones de seguidores.

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