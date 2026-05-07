Javier Grullón: "El musical 'Rent' nos recuerda que la vida está pasando ahora"

El musical "Rent" abrió una nueva presentación este fin de semana, el viernes concretamente en el Palacio de Bellas Artes. ( FUENTE EXTERNA )

Luego de tres funciones a casa llena, la producción "Rent" abrió una nueva presentación este fin de semana, el viernes concretamente en el Palacio de Bellas Artes, impulsada por la alta demanda del público y el fuerte boca a boca que ha acompañado el montaje desde su estreno.

Para Javier Grullón, uno de sus productores en JaviKarla Producciones, llevar este musical a escena representa mucho más que un nuevo proyecto teatral, el cual reúne a actores como Karla Fatule, Héctor Aníbal, Tony Almont, Techy Fatule, Guille Martín, Nico Clínico, Laura Rivera y él mismo, junto a más de 25 artistas que dan vida a una historia intensa, emotiva y profundamente humana.

Se trata de una obra que ha marcado profundamente su vida artística desde sus inicios y que, junto a su esposa Karla Fatule, permaneció durante años en esa lista de sueños pendientes por realizar.

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En esta conversación, Grullón reflexiona sobre el impacto que ha tenido "Rent" en el público dominicano, la vigencia de sus temas en la sociedad actual y los desafíos de producir un musical de gran formato en el país.

También comparte por qué el mensaje central de la obra -vivir plenamente el presente- sigue resonando con fuerza en estos tiempos marcados por la ansiedad, la incertidumbre y la necesidad de conexión humana.

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Tras tres funciones a casa llena, ¿qué factores han pesado más en la decisión de abrir esta nueva función de "Rent"?

La fuerte convocatoria del musical y la increíble respuesta del público fueron las principales razones para abrir esta última función. Sentimos un boca a boca muy poderoso desde la primera noche y muchísima gente seguía escribiéndonos buscando boletas.

Abrir una nueva función con tan poco tiempo de promoción es un reto enorme, pero también sentimos que "Rent" merecía una última celebración. Esta función nace justamente del amor con el que el público ha recibido el musical y de las ganas de cerrar esta experiencia junto a ellos de una manera especial.

¿Qué conexión personal tienes con esta obra y por qué era importante llevarla a escena en este momento?

Yo creo que, tanto para Karla como para mí, "Rent" siempre ha sido nuestro musical favorito. Desde que comenzamos profesionalmente en el arte en el 2007, fue una obra que nos marcó muchísimo.

Era de esos musicales que siempre cantábamos, que siempre estaban presentes en nuestras vidas y que, de alguna manera, vivían dentro de nosotros.

Cuando comenzamos a producir teatro musical, "Rent" pasó inmediatamente a esa carpeta de sueños que queríamos cumplir algún día. Y creo que traerla a escena en este momento también fue un recordatorio personal de por qué hacemos esto, no simplemente montar musicales por montarlos, sino contar historias que realmente signifiquen algo para nosotros.

¿Crees que esta versión de "Rent" conecta con lo que se está viviendo hoy día en la sociedad?

Sí, completamente. Creo que el público ha conectado emocionalmente con la obra porque, aunque todavía existen muchos tabúes, también vivimos en una sociedad mucho más abierta y más dispuesta a hablar de temas que antes se evitaban por completo.

"Rent" toca temas humanos muy reales: el amor, la identidad, las pérdidas, la salud emocional, el miedo, la amistad y la necesidad de vivir auténticamente. Y siento que hoy más que nunca ese tipo de mensaje sigue siendo necesario.

En un mercado como el dominicano, ¿por qué los musicales suelen tener temporadas tan cortas pese a la alta demanda del público?

La respuesta es muy clara: el dominicano deja todo para último momento. En otros países las personas compran boletas con meses de anticipación y eso permite abrir temporadas largas. Aquí el público responde y llena las salas, pero muchas veces lo hace muy cerca de las funciones.

Y para producciones tan grandes, abrir más fechas sin tiempo suficiente de promoción es un riesgo enorme.

Desde tu experiencia como productor y actor, ¿cuáles son los principales retos logísticos y financieros de montar un musical de este nivel en el país?

Los retos siempre son grandes. Producir es un acto de valentía porque muchísimas personas dependen del proyecto. Creo que la clave está en planificarse bien, rodearse de un equipo profesional y encontrar aliados que crean en lo que estás haciendo.

Gracias a Dios hemos tenido un gran equipo, buenos patrocinadores y un público que ha apoyado muchísimo nuestras producciones y eso es lo que hace posible que proyectos así puedan existir.

¿Qué tendría que cambiar en la industria local para que producciones como esta puedan mantenerse más tiempo en cartelera?

La verdad es que es difícil mantenerse mucho tiempo en cartelera porque tenemos pocos teatros y muchísimas producciones compartiendo fechas. Además, los musicales requieren mucho tiempo de montaje técnico y escenografía, y muchas veces las salas también tienen eventos corporativos o actividades aisladas que limitan la disponibilidad.

Entonces no siempre es solo un tema de demanda, sino también de logística y del tiempo real que una producción de este nivel necesita dentro de un teatro.

-Si tuvieras que resumir en una idea lo que "Rent" le deja hoy al público dominicano, ¿cuál sería ese mensaje que sientes más urgente compartir?

Creo que le recuerda al público dominicano algo que muchas veces olvidamos en medio del caos, del trabajo y de la ansiedad diaria: que la vida está pasando ahora.

Que no podemos vivir esperando el momento perfecto para amar, para crear, para perdonar o para vivir plenamente. Porque al final, como dice "Rent", "no day but today"... solo existe hoy.