Ofrecen una función especial en el Planetario Nónum

La Presidencia de la República, el Voluntariado del Museo Nacional de Historia Natural y la Fundación Propagás reunieron a representantes de la prensa en una función especial en el Planetario Nónum, que recientemente fue inaugurado.

Bajo el título “Mundos más allá de la Tierra”, la proyección dio información interesante sobre el universo, la vida en la tierra y detalles importantes sobre sus planetas vecinos, en los que todavía la vida no es posible.

La directora del museo, Celeste Mir, explicó que el nombre Nónum nace como un homenaje a la cosmovisión taína. “Nuestros pueblos aborígenes tenían una relación estrecha con la luna, que guiaba las mareas y las cosechas. Un planetario, en esencia, también parte de esa observación”, señaló, al destacar el simbolismo que envuelve el proyecto.

Durante años, el museo operó con una sala limitada, la cual fue donada por el gobierno japonés, pero a lo largo del tiempo requirió responder a nuevas necesidades; lo cual se logró gracias a la alianza público-privada, con capacidad para 100 personas.

La tecnología marca la diferencia. El sistema de proyección digital unidireccional recrea el cielo nocturno, integra documentales, animaciones y contenidos inmersivos. El resultado es un espacio más dinámico, pensado para captar la atención de públicos diversos.

Y es precisamente esa diversidad uno de los ejes del proyecto. El planetario ofrece actualmente tres presentaciones —dos orientadas a adultos y una para niños—, aunque el lenguaje busca ser accesible para todos. “La idea es divulgar la ciencia de forma cercana, sin tecnicismos que alejen al visitante”, puntualizó Mir.

El arquitecto Karls Peña, responsable del diseño, apostó por un concepto funcional y expansivo. El nuevo domo, ubicado en el techo central del museo, alcanza los 15 metros de diámetro, lo que permite una experiencia más envolvente.

“Pasamos de un espacio reducido, con apenas 20 asientos, a un entorno que multiplica las posibilidades de acceso y aprendizaje”, explicó.

Una visión a largo plazo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/07/05052026-nonum-planetario--funcion-espacial-mundo-mas-alla-de-la-tierra-samil-mateo8-ff77b866.jpg El planetario cuenta con tres funciones, ideales para toda las edades. (SAMIL MATEO)

Desde la Fundación Propagás, el respaldo a la iniciativa responde a una visión de largo plazo. María Paula Miquel subrayó que la divulgación científica forma parte de los pilares estratégicos de la institución. “Estos espacios no solo educan, también inspiran. Queremos que niños y jóvenes se proyecten como futuros científicos”, afirmó.

La relación entre la fundación y el museo no es nueva. Ambas entidades han colaborado durante años, lo que facilitó la articulación de esfuerzos para concretar el proyecto, impulsado además por el liderazgo de Rosa Margarita Bonetti, quien preside tanto la fundación como el voluntariado del museo.

Abierto de martes a domingo, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, el Planetario Nónum se perfila como un nuevo punto de encuentro entre la ciencia, la educación y la cultura.