Quisqueyanos Valientes y Comité Organizador sellan alianza rumbo a Santo Domingo 2026

El anuncio del acuerdo se realizó en las oficinas del Comité Organizador. ( FUENTE EXTERNA )

En la antesala de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el Comité Organizador anunció una alianza con los productores de la serie documental Quisqueyanos Valientes, la periodista Jessica Hasbún y el productor Kelvin Liria, para visibilizar las historias humanas de los atletas dominicanos.

Esta colaboración se enmarca en la tercera temporada de Quisqueyanos Valientes, concebida como una edición especial en un momento histórico en el que la República Dominicana se convierte en anfitriona de la región. Se trata de la entrega más significativa del proyecto hasta la fecha, por su alcance, narrativa y relevancia país.

José Monegro, presidente del Comité Organizador, valoró la importancia de esta alianza y destacó el impacto del proyecto en la promoción del deporte y sus protagonistas.

"El Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ha llegado a un acuerdo con Quisqueyanos Valientes, una extraordinaria iniciativa de Jessica Hasbún y Kelvin Liria para mostrar el lado humano de nuestros atletas", expresó Monegro.

Añadió que, en esta edición en la que el país será anfitrión de 37 países, más de 6,200 atletas, 40 deportes y 23 disciplinas, el respaldo a este tipo de iniciativas cobra un valor especial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/quisqueyanos-2-d0ccf2e4.jpeg José Monegro conversa con Jessica Hasbún y Kelvin Liria. (FUENTE EXTERNA)

"El proyecto permitirá acercar al público a las vivencias de los deportistas dominicanos, ese lado humano que representa al país con dignidad y nos llena de orgullo", puntualizó.

De su lado, Jessica Hasbún explicó que esta nueva temporada representa una evolución del proyecto, que inició durante los Juegos Olímpicos de Tokio y ha conectado con la audiencia desde entonces.

"Esta es la tercera temporada de Quisqueyanos Valientes y, sin duda, la más especial, porque nos encuentra como anfitriones. Es una oportunidad única para que el país conozca a sus atletas antes de verlos en el podio, para entender todo lo que hay detrás de cada logro", expresó.

Hasbún destacó que la serie busca narrar ese recorrido que muchas veces no se ve.

"Queremos responder a esa pregunta que pocas veces nos hacemos: ¿cómo llegan ahí? Es un proyecto que muestra el sacrificio, la disciplina y las historias de vida que sostienen cada medalla", afirmó.

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La producción es una propuesta de la productora Postopia, liderada por Jessica Hasbún y Kelvin Liria, y cuenta con la dirección de fotografía y dirección general de Oliver Mota (SDC), así como con Karol Fernández Lomp como jefa de producción, consolidando un equipo con amplia experiencia en contenidos de alto nivel.

El anuncio del acuerdo se realizó en las oficinas del Comité Organizador, con la presencia de los productores ejecutivos del proyecto y parte del equipo de producción.