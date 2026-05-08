El Centro Cultural Banreservas inaugura V Ciclo de Cine Dominicano

El Centro Cultural Banreservas inauguró el V Ciclo de Cine Dominicano 2026, que incluye la proyección de 12 películas, la realización de un taller especializado, una clase magistral y una jornada de cortometrajes.

La jornada cinematográfica se desarrollará todos los jueves, desde el 7 de mayo hasta el 30 de julio, a partir de las 7:00 de la noche, con entrada libre hasta completar cupo, en las instalaciones del Centro Cultural Banreservas, ubicado en la calle Isabel la Católica número 202, en la Ciudad Colonial.

Como parte del componente formativo, el ciclo contempla el taller "Actuar y Rodar", impartido por el realizador Robert Lizardo y la actriz y directora Suzette Reyes y una clase magistral con la cineasta argentina María Aparicio, ganadora de Mejor Dirección en el Festival de Gijón 2023 por Las cosas indefinidas y de Mejor Película en Valdivia 2022 por Sobre las nubes.

De igual modo, incluye una Noche de Cortometrajes, seleccionados por el crítico Diego Cepeda y la guionista Julia Scrive-Loyer, con el propósito de mostrar las nuevas propuestas del cine dominicano.

El Ciclo de Cine Dominicano es la plataforma anual del Centro Cultural Banreservas dedicada a la difusión, valoración y reflexión sobre la producción cinematográfica nacional. Durante tres meses, esta iniciativa sirve de puente entre creadores, críticos y el público local.

En Santiago

Una de las novedades de esta edición 2026 es que el Centro Cultural Banreservas Santiago se suma a la iniciativa durante los meses de junio y julio, con cuatro proyecciones, incluida la adaptación cinematográfica de la obra de Rey Andújar, Candela, estrenada en 2020.

También serán exhibidas el documental Los pasos del tiempo, del santiaguero Oliver Olivo, y las reconocidas producciones dominicanas Olivia & las nubes, de Tomás Pichardo Espaillat, y Sugar Island, de Johanné Gómez.

Igualmente, se realizará el conversatorio "El Cibao como plató de cine", moderado por la presidenta de ADOPRESCI, Dahiana Acosta. La actividad tendrá lugar el miércoles 29 de julio, en el edificio ubicado en la calle Máximo Gómez esquina 30 de Marzo, en el Centro Histórico de Santiago.

Los interesados pueden reservar sus entradas llamando al 809-960-2094 para las funciones en Santo Domingo y al 809-960-0778 para Santiago. También podrán hacerlo a través de las redes sociales de ambos centros culturales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/centro-cultural-76be0ced.jpeg Mijail Peralta, gerente división de Cultura de Banreservas, habla en la inauguración del del V Ciclo de Cine Dominicano en el Centro Cultural del banco en el Distrito Nacional. (FUENTE EXTERNA)

Cartelera oficial de Santo Domingo

Mayo

7: Bachata del Biónico , de Yoel Morales

, de 14: Cucú, de Tito Rodríguez

21: Kacimiro, de Boynayel Mota

28: Madre: a dos centímetros de ti, de Desirée Díaz Silva

Junio

11: Los pasos del tiempo , de Oliver Olivo

, de 18: La estrategia del mero, de Edgar DeLuque Jácome

24: Dossier de ausencias, de Rolando Díaz, con guion y producción del periodista Alfonso Quiñones

Julio

2: El día de la tormenta, de Alexander Viola

9: Olivia & las nubes, de Tomás Pichardo Espaillat

16: Libélula, de Ronni Castillo

23: Baño de mujeres, de Frank Perozo

30: Pepe, de Nelson Carlo de los Santos

Cartelera Santiago

Junio

11: Olivia & las nubes , de Tomás Pichardo Espaillat

, de Tomás Pichardo Espaillat 25: Los pasos del tiempo, de Oliver Olivo

Julio

9: Candela , de Andrés Farías

, de Andrés Farías 23: Sugar Island, de Johanné Gómez

Como parte de su compromiso con la formación audiovisual, el Centro Cultural Banreservas ofrecerá diversas actividades académicas y de intercambio creativo:

Todos los sábados, desde el 23 de mayo hasta el 25 de julio: taller Actuar y Rodar, impartido por Robert Lizardo y Suzette Reyes, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Sábado 20 de junio: clase magistral a cargo de la reconocida cineasta argentina María Aparicio, a las 4:00 p.m.

Sábado 18 de julio: Noche de Cortometrajes, a las 7:00 p.m., con la participación de Diego Cepeda y Julia Scrive-Loyer.

Con esta quinta edición, el Centro Cultural Banreservas reafirma su respaldo al talento local y su apuesta por acercar al público dominicano a las producciones más destacadas del cine nacional contemporáneo.

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