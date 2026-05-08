"Broadway Broadway": un viaje por los grandes musicales

Elenco de artistas y bailarines de “Broadway Broadway”. ( FUENTE EXTERNA )

El teatro musical volverá a tomar protagonismo en la capital dominicana con “Broadway Broadway”, una propuesta escénica producida por Vibra Productions y dirigida por el maestro Amaury Sánchez, que reunirá en una sola noche algunos de los musicales más emblemáticos de todos los tiempos.

Recorrido por piezas icónicas

La puesta en escena combinará interpretación vocal, actuación y danza en un recorrido que integra fragmentos de producciones icónicas como Cabaret, Evita, Annie o West Side Story.

Piezas a las que se sumarán Cats, Grease, Anastasia o The Phantom of the Opera, en una experiencia concebida para conectar distintas generaciones y estilos del teatro musical.

Más allá de una sucesión de canciones, el espectáculo apuesta por construir momentos escénicos donde la narrativa, la música y el movimiento dialogarán constantemente con el público.

El elenco estará conformado por Max Marteene, Carla Hernández, Luis Armando Rivera, Isabela Escoto y Valeria Dávila, quienes buscarán preservar la esencia de las obras originales, acompañados de la coreografía de Natalie Borsos, que aportará dinamismo y energía a cada segmento de la producción.

Dónde: Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Sábado 9 de mayo, 8:30 pm. Boletas en Uepa Tickets y la boletería del Teatro Nacional.