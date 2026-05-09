Elsa Domínguez Brito presenta libro en Feria del Libro de Rabat

La escritora Elsa Domíguez Brito muestra un ejemplar de su obra "Hanae la gaviota" que fue presentada en la Feria del Libro de Rabat de Marruecos. ( SUMINISTRADA )

En el marco de un vibrante intercambio cultural, la diplomática y escritora dominicana Elsa María Domínguez Brito presentó su más reciente obra: "Hanae la gaviota. Rabat, ciudad mágica".

El lanzamiento oficial se realizó este viernes 8 de mayo en la prestigiosa Feria del Libro de Rabat, bajo el auspicio de la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de Marruecos.

La obra, publicada en una cuidada edición bilingüe (español y francés), es un canto a la amistad, la empatía y la riqueza cultural marroquí.

Inspirada en las vivencias de la autora durante sus casi cuatro años de misión diplomática en el país magrebí, la narrativa invita a los lectores a explorar la capital como un escenario de ensueño, rebosante de colores, aromas y aprendizajes.

Sobre el libro

A través del vuelo de Hanae, una gaviota alegre y curiosa, los jóvenes lectores descubren las tradiciones y la historia de Rabat. El libro funciona como un puente literario que une el ritmo del Caribe con la herencia milenaria de Marruecos.

Más allá de la narrativa infantil, la obra busca:

Fomentar una Cultura de Paz: Basada en la especialización académica de la autora en derechos humanos. A través de la aceptación y el respeto.

Conciencia Ambiental: Promover el cuidado del medio ambiente y la preservación de los océanos.

Diplomacia Cultural: Fortalecer los vínculos de hermandad entre la República Dominicana y el mundo francófono.

"La vida es como un viaje en el que se vuela como las gaviotas, siempre en busca de horizontes de felicidad". — Elsa María Domínguez Brito.

Perfil de la autora

Elsa María Domínguez Brito , oriunda de Santiago de los Caballeros , cuenta con una trayectoria de veinte años en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

, oriunda de , cuenta con una trayectoria de veinte años en el (Mirex). Actualmente se desempeña en la Embajada de la República Dominicana ante la Santa Sede y ha representado al país como ministra consejera ante la Unesco en Francia y en el Reino de Marruecos.

ante la y ha representado al país como ante la Unesco en Francia y en el Reino de Marruecos. Es Licenciada en Derecho (Pucmm), con maestrías en Derecho Inmobiliario en la Universidad Ufhec, posgrados de Cultura de Paz por la Universidad Autónoma de Barcelona y Derecho Comercial en la Universidad de París II (Panthéon-Assas).

(Pucmm), con en Derecho Inmobiliario en la Universidad Ufhec, posgrados de Cultura de Paz por la y Derecho Comercial en la Universidad de París II (Panthéon-Assas). Es autora del poemario "Mujer Pirata", el cuento "Alas de sueños" y coautora de "Las Elsas y yo".