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Iván Tovar: Le Retour
Iván Tovar: Le Retour

"Le Retour": la histórica vuelta de Iván Tovar a la Bienal de Venecia

La muestra, organizada por la Fundación Iván Tovar, marca el regreso del artista dominicano a la prestigiosa cita internacional , más de 50 años después de su participación en 1972

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    "Le Retour": la histórica vuelta de Iván Tovar a la Bienal de Venecia
    Héctor José Rizek Sued, mecenas, coleccionista y directivo de la Fundación Iván Tovar, en la inauguración de la muestra "Iván Tovar: Le Retour" en la Bienal de Venecia. (FUENTE EXTERNA)

    La Fundación Iván Tovar inauguró en Venecia la exposición Iván Tovar: Le Retour, evento colateral oficial de la 61ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia, en lo que representa el regreso del artista dominicano a la más prestigiosa plataforma del arte contemporáneo mundial, más de medio siglo después de su participación en la edición de 1972.  

    Presentada en el ex Istituto Idrografico–Museo Storico Navale, frente al histórico Arsenale, la muestra reafirma la dimensión internacional de Iván Tovar y su lugar como una de las figuras fundamentales del surrealismo latinoamericano. La curaduría está a cargo de Christian Viveros-Fauné.

    Fundada en 1895, la Bienal de Venecia es considerada el escenario más influyente del arte contemporáneo. Por sus pabellones y exposiciones han pasado algunos de los artistas más decisivos de los siglos XX y XXI, convirtiéndola no solo en un escaparate estético, sino también en un espacio de legitimación cultural y de proyección internacional.

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    José y Rosa Singer con Bethania y Héctor José Rizek. (FUENTE EXTERNA)

    Participar en ella —y especialmente como evento colateral oficial— supone entrar en el núcleo de la conversación global sobre el arte contemporáneo.

    En ese contexto, el retorno de Tovar adquiere un valor simbólico e histórico particular. Su presencia vuelve a colocar el arte dominicano en uno de los centros neurálgicos de la cultura internacional y reivindica la vigencia de una obra que, desde París, dialogó con las corrientes esenciales del surrealismo del siglo XX.

    La apertura de la muestra reunió a coleccionistas, curadores, diplomáticos y representantes de instituciones culturales como la Fundación Mellon, Independent Curators International, el Instituto Italo-Latinoamericano y el Pérez Art Museum Miami, además de las embajadas dominicanas en Italia y España.  

    Retorno simbólico 

    Durante el acto inaugural, Héctor José Rizek Sued, mecenas, coleccionista y directivo de la Fundación Iván Tovar, definió la exposición como "un retorno simbólico y espiritual" del artista a Europa, territorio decisivo en la formación de su lenguaje plástico.

    "Iván Tovar llegó a París en 1963 y allí encontró no solo las puertas del surrealismo, sino también un sentido de pertenencia. Le Retour representa ese regreso a un territorio que también fue origen", expresó Rizek Sued.  

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      Rizek destacó además el valor del mecenazgo y del coleccionismo como formas de preservar el patrimonio cultural y proyectar internacionalmente la obra del maestro dominicano.

      Orgullo nacional

      Por su parte, María Castillo, vicepresidenta de la Fundación Iván Tovar y asesora artística del proyecto, señaló que la inauguración representa la culminación de una visión iniciada hace apenas un año.

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      María Castillo, vicepresidenta de la Fundación Iván Tovar. (FUENTE EXTERNA)

      "Hoy celebramos mucho más que la apertura de una exposición. Celebramos la concreción de una visión compartida y el resultado de un esfuerzo colectivo comprometido con el poder del arte como puente entre culturas", afirmó.  

      Castillo resaltó igualmente el trabajo de Daniela Tovar Castillo, presidenta de la fundación e hija del artista, así como el respaldo de Rizek Sued como principal impulsor del proyecto.

      El embajador dominicano en Italia, Rafael Antonio Lantigua Ciriaco, valoró la presencia de la obra de Tovar en la Bienal como un motivo de orgullo nacional y un paso importante para la proyección internacional de la cultura dominicana.

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      El embajador dominicano en Italia, Rafael Antonio Lantigua Ciriaco. (FUENTE EXTERNA)

      A su vez, Christian Viveros-Fauné subrayó la relevancia histórica de la exposición y afirmó que presentar nuevamente la obra de Tovar en Venecia constituye "un honor y una emoción".  

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      Christian Viveros-Fauné, curador de la exposición Iván Tovar: Le Retour. (FUENTE EXTERNA)

      La propuesta curatorial sitúa la producción de Tovar dentro de las discusiones contemporáneas sobre surrealismo, identidad y modernidad latinoamericana, mientras que la museografía, concebida por Raúl Morilla, transforma el recorrido expositivo en una experiencia de intensa sensibilidad visual.

      Iván Tovar: Le Retour permanecerá abierta al público desde el 9 de mayo hasta el 22 de noviembre de 2026 como evento colateral oficial de la 61ª Bienal de Venecia

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