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3+3+3 para mamá
3+3+3 para mamá

Escenario 360 anuncia el maratón del humor “3+3+3 para mamá”

Durante tres noches del mes de mayo, 16 comediantes actuarán para celebrar a las madres

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    Escenario 360 anuncia el maratón del humor “3+3+3 para mamá”
    Cuquín Victoria y Boruga son dos de los tres humoristas fijos, junto a Jochy Santos, que estarán acompañados cada noche por artistas invitados de distintos países. (FUENTE EXTERNA)

    La risa será la gran protagonista del fin de semana del Día de las Madres porque Escenario 360 anunció “3+3+3 para mamá”, un maratón de humor que reunirá a reconocidos comediantes nacionales e internacionales en tres noches consecutivas cargadas de chistes, improvisación y mucho entretenimiento.

    La propuesta se celebrará los días viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo a las 8:30 de la noche, con una dinámica especial que combinará talentos clásicos y nuevas generaciones de la comedia. Cada función contará con nueve humoristas en escena, incluyendo anfitriones dominicanos e invitados internacionales.

    Según explicó Joaquín Geara, CEO de Escenario 360, el espectáculo tendrá como figuras fijas a Cuquín Victoria, Jochy Santos y Felipe Polanco, quienes estarán acompañados cada noche por artistas invitados de distintos países.

    Tres noches de comedia y generaciones del humor

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    Infografía

    Entre los invitados internacionales destacan Iván Camejo, desde Cuba; Hansel, desde Puerto Rico; y Alex Costa, desde Costa Rica.

    La cartelera también incluirá diferentes talentos dominicanos cada noche. El viernes 29 subirán al escenario Jochy Jochy, Aquiles Correa y Jinita.

    Para el sábado 30, el público podrá disfrutar de las presentaciones de Rafa Bobadilla, Miguel Alcántara y C. Cordero.

    Mientras que el domingo 31, coincidiendo con el Día de las Madres, el cierre apostará por una nueva generación del humor con Ariel Santana, Starlyn Ramírez y Fernando Pucheu.

    Además, el evento contará con Carlos Alfredo Fatule como moderador y conductor principal durante las tres noches.

    • Las boletas ya están disponibles en Tix.do y en la boletería de Escenario 360.
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