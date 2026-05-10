Escenario 360 anuncia el maratón del humor “3+3+3 para mamá”

Cuquín Victoria y Boruga son dos de los tres humoristas fijos, junto a Jochy Santos, que estarán acompañados cada noche por artistas invitados de distintos países. ( FUENTE EXTERNA )

La risa será la gran protagonista del fin de semana del Día de las Madres porque Escenario 360 anunció “3+3+3 para mamá”, un maratón de humor que reunirá a reconocidos comediantes nacionales e internacionales en tres noches consecutivas cargadas de chistes, improvisación y mucho entretenimiento.

La propuesta se celebrará los días viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo a las 8:30 de la noche, con una dinámica especial que combinará talentos clásicos y nuevas generaciones de la comedia. Cada función contará con nueve humoristas en escena, incluyendo anfitriones dominicanos e invitados internacionales.

Según explicó Joaquín Geara, CEO de Escenario 360, el espectáculo tendrá como figuras fijas a Cuquín Victoria, Jochy Santos y Felipe Polanco, quienes estarán acompañados cada noche por artistas invitados de distintos países.

Tres noches de comedia y generaciones del humor

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Entre los invitados internacionales destacan Iván Camejo, desde Cuba; Hansel, desde Puerto Rico; y Alex Costa, desde Costa Rica.

La cartelera también incluirá diferentes talentos dominicanos cada noche. El viernes 29 subirán al escenario Jochy Jochy, Aquiles Correa y Jinita.

Para el sábado 30, el público podrá disfrutar de las presentaciones de Rafa Bobadilla, Miguel Alcántara y C. Cordero.

Mientras que el domingo 31, coincidiendo con el Día de las Madres, el cierre apostará por una nueva generación del humor con Ariel Santana, Starlyn Ramírez y Fernando Pucheu.

Además, el evento contará con Carlos Alfredo Fatule como moderador y conductor principal durante las tres noches.

Las boletas ya están disponibles en Tix.do y en la boletería de Escenario 360.