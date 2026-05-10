Mayoteatro 2026 dedicará su apertura al maestro Manuel Chapuseaux

El maestro Manuel Chapuseaux será homenajeado en la inauguración del XVIII Festival Nacional de Teatro Popular Mayoteatro 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El XVIII Festival Nacional de Teatro Popular Mayoteatro 2026 abrirá oficialmente el próximo martes 12 de mayo con una gran inauguración dedicada al maestro Manuel Chapuseaux, una de las figuras más emblemáticas del teatro dominicano.

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La información fue ofrecida por el ingeniero y gestor cultural Pedro Julio Quezada, presidente de la Federación Dominicana de Arte y Cultura, entidad organizadora del evento que se desarrollará del 12 al 26 de mayo en el Centro Cultural Narciso González.

Quezada destacó que esta nueva edición de Mayoteatro 2026 reunirá a decenas de agrupaciones teatrales, artistas, estudiantes y gestores culturales en una jornada que busca fortalecer el teatro popular y promover el talento escénico nacional.

La apertura oficial está pautada para las 7:00 de la noche en la Sala Monina Solá del Centro Cultural Narciso González, con entrada libre para todo el público.

Como parte del acto inaugural, se realizará un homenaje especial al maestro Manuel Chapuseaux por sus más de 50 años de trayectoria como actor, director, dramaturgo y promotor cultural.

La jornada de apertura incluirá además la presentación de la obra "Piky Lora, mujer de abril", a cargo del grupo Teatro de la Imagen, con la actuación de Katiuska Nieves y dirección de Guillermo Bass.

Previo al acto central también se presentará la propuesta artística "Estatuas vivientes", inspirada en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, coordinada por Jochy Domínguez.

El presidente de la Federación Dominicana de Arte y Cultura resaltó que el festival se ha convertido en una de las principales plataformas para el desarrollo del teatro comunitario y popular en República Dominicana.

"Mayoteatro representa una oportunidad para seguir impulsando el arte escénico y acercar el teatro a las comunidades y nuevas generaciones", expresó Pedro Julio Quezada.

Durante el festival participarán grupos teatrales escolares, universitarios e independientes provenientes de distintas provincias del país.

La programación

La cartelera incluirá obras como "Mute", dirigida por Ingrid Luciano; "Edipo Rey", presentada por el grupo de teatro de la PUCMM; y "El foso", bajo la dirección del maestro Haffe Serulle.

También estarán en escena agrupaciones como Teatro Lluvia, Metamorpho Teatro, Teatro Néctar de Puerto Plata, Teatro UASD-SEDE y colectivos pertenecientes a centros educativos especializados en artes.

Además de las presentaciones teatrales, el evento ofrecerá talleres de actuación, dramaturgia, escritura creativa y manejo de voz escénica impartidos por reconocidos profesionales del ámbito cultural.

Entre los facilitadores invitados figuran Juan María Almonte, Víctor Checo, Reynaldo Disla y Bladimir Tatis Pérez.

La clausura del evento está pautada para el 26 de mayo e incluirá una nueva entrega de reconocimiento al maestro Manuel Chapuseaux, además de la presentación especial de la obra "Caperucita Coja", dirigida por el propio artista homenajeado.

La Federación Dominicana de Arte y Cultura reiteró la invitación al público a participar en todas las actividades programadas durante el festival.