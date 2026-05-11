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Miss República Dominicana conmemora 70 años con la presentación oficial de sus candidatas

Esta escogencia de escenario reafirma el interés de la organización en promover la cultura, el turismo y la proyección internacional del país

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    Miss República Dominicana conmemora 70 años con la presentación oficial de sus candidatas
    El evento se llevará a cabo en el Monumento a los Héroes de la Restauración. (FUENTE EXTERNA)

    Santiago será escenario de la presentación oficial de las candidatas de Miss República Dominicana Universo, en una gala especial que conmemorará los 70 años de participación dominicana en Miss Universo.

    La actividad, organizada por la Alcaldía de Santiago junto a la presidenta del certamen, Magali Febles, se celebrará:

    • El miércoles 20 de mayo, a las 7:00 de la noche
    • En el Monumento a los Héroes de la Restauración.

    El evento reunirá a autoridades, empresarios, representantes diplomáticos, patrocinadores y medios de comunicación, en una ceremonia donde serán presentadas las aspirantes que representan las distintas provincias y comunidades del país.

    Esfuerzo en conjunto

    La escogencia de Santiago como sede de este encuentro reafirma el interés de la organización en promover la cultura, el turismo y la proyección internacional de la República Dominicana. También destaca el respaldo de la Alcaldía, encabezada por José Ulises Rodríguez, a iniciativas que fortalecen la imagen del país.

    Durante la rueda de prensa se ofrecerán detalles sobre el calendario oficial de actividades, las sedes conmemorativas y las iniciativas especiales preparadas para esta edición histórica, considerada una de las más importantes en la trayectoria del concurso.

    Durante 70 años, Miss República Dominicana Universo ha servido como plataforma de proyección internacional para mujeres dominicanas, destacando valores como liderazgo, disciplina y compromiso social.

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