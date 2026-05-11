Biblioteca Nacional será sometida a remozamiento tras años de filtraciones y daño estructural

El MIVHED abrió una licitación pública nacional por más de 264 millones de pesos para intervenir el deterioro de la Biblioteca Nacional. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La espera por una intervención integral en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña parece comenzar a llegar a su fin.

El Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) abrió una convocatoria a licitación pública nacional para ejecutar el remozamiento general del emblemático edificio cultural, con un presupuesto de RD$264,212,068.09.

Las propuestas técnicas y económicas serán recibidas cerradas y selladas ante notario público hasta el martes 23 de junio de 2026, en horario de 8:00 am a 4:00 pm, en la Dirección de Compras y Contrataciones del Edificio del MIVHED, o a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) a más tardar el 23 de junio de 2026.

La información fue confirmada por el director general de la institución, Rafael Peralta Romero, quien explicó que las condiciones del inmueble llevan años deteriorándose, especialmente en los pisos superiores, debido a filtraciones y problemas estructurales acumulados desde ampliaciones realizadas décadas atrás.

"El edificio fue inaugurado en el año 1971 y años después se hicieron ampliaciones laterales. Esos empates dejaron ranuras o defectos que nunca fueron corregidos completamente, y con el paso del tiempo las lluvias fueron causando daños cada vez mayores", relató.

De cubos para recoger agua a una intervención integral

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Peralta recordó que cuando asumió la dirección de la biblioteca en 2020, el agua penetraba de manera constante durante las lluvias. "No eran filtraciones pequeñas, caían chorros dentro de la biblioteca", afirmó.

Según explicó, el personal debía movilizar estanterías, proteger libros con plásticos y colocar cubos y poncheras en distintas áreas para contener el agua que caía desde los techos. Aunque posteriormente se realizaron trabajos para corregir el problema principal en la cubierta, las secuelas continúan visibles.

"Se compraron muchas poncheras y muchos cubos para recoger agua. Si se hace una auditoría aquí de poncheras y cubos.....", comenta el incumbente, que señala que "todavía hay plafones desprendidos, paredes manchadas, pintura hinchada y áreas afectadas por toda el agua acumulada durante años".

Indicó que desde el inicio de su gestión se notificó la situación al entonces Ministerio de Obras Públicas, que realizó levantamientos y presupuestos preliminares. Sin embargo, el proceso quedó detenido tras la creación del MIVHED, entidad que finalmente asumió el proyecto.

Peralta también reveló que, durante un periodo de intensas lluvias hace aproximadamente dos años, llegó a solicitar al presidente de la República que la biblioteca fuese declarada en estado de emergencia debido al deterioro de la infraestructura.

"Quizás no me respondió directamente, pero sí actuó. Después de esa comunicación vinieron técnicos del MIVHED a evaluar la situación y desde entonces han estado trabajando en el proceso", expresó.

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Pese al deterioro físico del edificio, el director aseguró que no se registraron daños significativos en los libros ni en el material bibliográfico gracias a las medidas preventivas implementadas por el personal.

"Cada vez que llovía todo el mundo corría a proteger los libros. Se compraron lonas plásticas, cubos y se movían materiales constantemente para evitar pérdidas", explicó.

La licitación (MIVHED-CCC-LPN-2026-0007) contempla el remozamiento general de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, uno de los principales espacios culturales y de preservación documental del país.

Aunque todavía no se ha informado la fecha exacta de inicio de los trabajos, la apertura del proceso representa el paso más concreto hasta ahora para intervenir una estructura que, según sus autoridades, lleva años esperando una solución definitiva.