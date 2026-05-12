Broadway Broadway convirtió el Teatro Nacional en una noche de ovaciones

La propuesta fue concebida como un recorrido por algunos de los musicales más emblemáticos de Broadway. ( FUENTE EXTERNA )

La producción musical Broadway Broadway, de Vibra Productions junto al maestro Amaury Sánchez, conquistó al público con una exitosa puesta en escena realizada en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, donde se dieron cita importantes personalidades del ámbito artístico, cultural, social y empresarial del país.

La propuesta, concebida como un recorrido por algunos de los musicales más emblemáticos de Broadway, reunió sobre el escenario música en vivo, danza, interpretación y una cuidada producción visual, logrando conectar con el público.

Durante la noche, los asistentes disfrutaron de reconocidas piezas pertenecientes a producciones internacionales como Cabaret, Footloose, Anastasia, Funny Girl, Jesucristo Superstar, Evita, Mamma Mia, Cats, Grease y El Fantasma de la Ópera, en una puesta escénica que mantuvo un ritmo dinámico y envolvente de principio a fin.

Canciones

El elenco, integrado por Max Martenee, Isabela Escoto, Luis Armando Rivera, Valeria Dávila y Carla Hernández, ofreció interpretaciones cargadas de fuerza vocal, sensibilidad y presencia escénica, acompañadas de coreografías y transiciones que aportaron espectacularidad al montaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/dsc1342-4482f373.jpeg El cantante Luis Armando Rivera en escena.

Uno de los momentos de mayor intensidad emocional llegó con "Carnaval del Barrio", del musical In The Heights, donde la escena se llenó de color y sentido de pertenencia. El número celebró la identidad, las raíces y el orgullo cultural latino, provocando una de las reacciones más efusivas de la noche por parte del público.

El trabajo técnico de la producción quedó evidenciado en un sonido limpio y balanceado durante toda la función.

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A esto se sumó una iluminación cuidadosamente diseñada para acompañar la narrativa emocional de cada número, creando atmósferas que fueron desde lo íntimo hasta lo monumental.

La orquesta en vivo, dirigida por Amaury Sánchez, sostuvo la intensidad y fuerza emocional de cada presentación, elevando la experiencia musical del show. A esto se sumó un cuidado diseño de vestuario, una dirección escénica precisa y las coreografías de Natalie Borsos, incorporaron dinamismo, elegancia y energía a cada transición sobre el escenario.

Con esta producción, Billy Hasbún continúa apostando al desarrollo de propuestas escénicas de gran formato a través de Vibra Productions, respaldando espectáculos que elevan la oferta de entretenimiento y fortalecen la escena cultural dominicana.

De igual manera, con más de cuatro décadas y más de 30 montajes de teatro musical realizados, el maestro Amaury Sánchez afianza un legado artístico que ha contribuido significativamente al crecimiento de este género en el país. Broadway Broadway cerró entre prolongados aplausos y ovaciones de pie.