El Centro Cultural Rainieri y la Asociación Dominicana de Transporte Turístico formalizan alianza

Adotratur y el Centro Cultural Rainieri formalizan alianza para acercar la cultura a estudiantes de escuelas públicas. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Cultural Rainieri (CCR) y la Asociación Dominicana de Transporte Turístico (Adotratur), representado por Haydée Rainieri y Emmanuel David, respectivamente, suscribieron un acuerdo de colaboración estratégica con el propósito de facilitar el traslado de estudiantes de escuelas públicas hacia las instalaciones de este espacio cultural.

La iniciativa nace del interés compartido de promover el acceso a experiencias educativas y culturales que contribuyan al fortalecimiento de la identidad dominicana, el conocimiento histórico y el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones.

El acuerdo contó con el respaldo de la directiva de Adotratur, encabezada por su presidente, Emmanuel David, así como de más de 40 empresas de transporte turístico que manifestaron su disposición de apoyar el traslado de estudiantes desde sus centros educativos hasta el Centro Cultural Rainieri.

Aporte educativo y comunicacional

Durante el encuentro, Haydée Rainieri destacó la importancia de acercar la cultura a los estudiantes del sistema público como una herramienta para fomentar el conocimiento, la identidad y la conexión con las raíces nacionales.

"Este centro cultural no solo celebra nuestra historia y nuestras tradiciones, sino que también representa un valioso aporte educativo y comunicacional para proyectar la riqueza de la República Dominicana y la esencia de Punta Cana", expresó.

Por su parte, Emmanuel David resaltó que esta alianza refleja el compromiso del sector transporte turístico con iniciativas que generan impacto positivo en la comunidad.

"Cuando se trata de apoyar la educación y el desarrollo de nuestros niños y jóvenes, el transporte turístico está presente. Esta alianza evidencia el papel activo de nuestras empresas en la construcción de una sociedad más conectada con su cultura y sus valores", manifestó.

La firma de este acuerdo fortalece los vínculos entre el sector cultural y el sector transporte turístico, integrando esfuerzos para que cientos de estudiantes puedan acceder a experiencias formativas que enriquezcan:

Aprendizaje sobre la historia

Patrimonio

Identidad cultural de la República Dominicana

Con esta colaboración, el Centro Cultural Rainieri y Adotratur consolidan una visión compartida orientada a promover una comunidad más consciente de su patrimonio cultural y del valor de Punta Cana como destino turístico y referente de identidad nacional.

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