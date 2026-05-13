Joel Gonell: "El arte dominicano carece de una identidad consolidada"

Joel Gonell, presidente del Codap, habla de la falta de identidad del arte dominicano. ( NEAL CRUZ/DIARIO LIBRE )

El artista visual Joel Gonell, presidente del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap), detalla la agenda de la institución, los desafíos del gremio y la urgencia de construir una identidad clara del arte dominicano en el escenario internacional.

Conversar con Joel Gonell es adentrarse en una visión que combina gestión cultural, conciencia gremial y reflexión artística. Desde su llegada a la presidencia del Codap, el dinamismo institucional ha sido uno de los sellos más visibles.

"Estamos haciendo gestiones para fijar un festival que lanzamos con la presencia del ministro en la Ciudad Colonial. Queremos tenerlo fijo. Eso amerita recursos, logística".

La idea va más allá de un evento puntual. Gonell aspira a convertir ese espacio en un corredor cultural permanente, donde el arte dialogue directamente con el público.

"Queremos que la gente pueda recorrer desde la calle La Atarazana hasta Las Damas, pasando por El Conde, donde nosotros, como CODAP, estamos ubicados en el número 58. La idea es que ese trayecto se convierta en una especie de boulevard de la Ciudad Colonial, un espacio de esparcimiento pensado para toda la familia".

Innovación

Para Gonell, el Codap no debe limitarse a lo plástico. Su visión apunta a una institución que articule distintas expresiones culturales.

"Obviamente, allí se puede encontrar una danzarina, un violinista y distintas expresiones culturales, porque los artistas plásticos podemos mostrar lo que hacemos. Pero, además, como colegio y gremio, también podemos aportar desde nuestra misión fundamental, que es llevar y propagar el arte y la cultura por todas partes".

Arte en vivo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/12/screen-shot-2026-05-12-at-60633-pm-d04fb223.png Joel Gonell, artista visual y presidente del Codap. (NEAL CRUZ)

El proyecto del boulevard cultural busca romper barreras entre el artista y la ciudadanía.

"Allí se podría ver tanto un escultor como un artista visual o un dibujante haciendo su trabajo en vivo. Eso puede ser didáctico, orientar a las personas y acercarlos más".

Gonell insiste en la necesidad de sacar el arte de los espacios tradicionales.

"No podemos quedarnos solo con lo que hemos aprendido, sino que debemos compartirlo y llevarlo a más personas. Ese es uno de los planes iniciales que tenemos para este año".

Apoyo institucional

El desarrollo de esta iniciativa depende en gran medida del respaldo institucional.

"Nosotros hicimos el lanzamiento en diciembre con la presencia del ministro. Entonces tratamos de involucrar a Cultura para que nos apoye y poder tener la parte de subvención, porque el colegio per se no tiene los recursos para una actividad de esa magnitud".

"Tenemos rasgos caribeños, pero no hay un conjunto que el mundo pueda identificar como arte dominicano" Joel Gonell Presidente del Codap “

Turismo y cultura

La ubicación en la Ciudad Colonial abre una oportunidad estratégica que, según Gonell, debe aprovecharse mejor.

"El arte es identidad. Atrae personas a conocer nuestras costumbres. Cualquier turista que venga aquí tiene que recoger la memoria".

Aunque no ha habido un acercamiento formal con el Ministerio de Turismo, el tema está contemplado.

"El acercamiento per se no ha existido, pero en nuestro programa de gobierno está ese vínculo institucional. Hemos hecho algunos escarceos y recientemente nos llamaron del ministerio para una actividad".

Para Gonell, el arte puede convertirse en una vitrina internacional. "Las artes visuales, la identidad, la memoria de nuestras costumbres pueden ser un espacio para que nuestra cultura sea visibilizada en el mundo, pero de la mejor manera".

Agenda cultural

El Codap tiene una agenda activa que se extiende hasta agosto. Una de las fechas clave es el 24 de abril.

"Tenemos una exposición ese día con artistas que participaron en un concurso del Parlacén. El Parlacén tiene su sede en Guatemala y simultáneamente pintaban en vivo interpretando la obra de Miguel Ángel de Asturias".

"Ahí tenemos también, junto con Radhy Miranda y la Fundación Estampa de un Pueblo, la exposición de los escudos. Se va a hacer en el colegio, pero además pensamos llevarla al Museo de las Casas Reales".

Además, hay colaboraciones en marcha. "Tenemos una actividad pautada con el Centro Cultural Narciso González, una colectiva con artistas del CODAP y del centro".

También se desarrollarán iniciativas formativas. Y una propuesta solidaria: "En mayo tendremos una actividad de pequeños formatos. Doña Elsa Núñez me dio la idea para recaudar fondos para el colegio, en formato 20x24 con artistas del Codap y otros que quieran aportar".

La deuda social

Uno de los puntos más sensibles es la situación socioeconómica del artista. "Nosotros no estamos en una empresa que cotiza. Somos independientes, y eso nos pone en vulnerabilidad", explica.

La entidad busca soluciones a través de alianzas internacionales.

"Hemos asistido a una alianza con la Unesco, con seguros para entes especiales que no cotizan formalmente. Cultura lanzó el programa, la Unesco lo acoge y la Unión Europea proveerá los recursos".

La reflexión más crítica de Gonell apunta a la identidad. "Yo no puedo decir que aquí hay arte dominicano como tal, porque una identidad tiene que ser reconocible. Aquí hay de los mejores artistas del mundo, pero no hay una garantía en términos de Estado ni de mercado que permita consolidar esa identidad".

Identidad artística

La reflexión más crítica de Gonell apunta a un tema de fondo: la identidad del arte dominicano. Aunque reconoce el talento de los creadores locales, cuestiona que aún no exista una propuesta visual claramente reconocible a nivel internacional.

"Aquí tenemos los mejores artistas del mundo, pero no una garantía, en términos de Estado ni de mercado, que permita consolidar esa identidad", afirma.

Para explicar esa ausencia, pone como ejemplo la música: "Tú escuchas una bachata o un merengue y sabes que eso es identidad". Sin embargo, considera que en las artes visuales todavía falta construir ese lenguaje común que permita al mundo identificar con claridad qué define al arte dominicano.

"Tenemos rasgos caribeños, pero no hay un conjunto que el mundo pueda identificar como arte dominicano".

Gonell también subraya el papel esencial del creador dentro del ecosistema cultural. "La industria creativa tiene un centro, y ese es el artista", señala, al recordar que sin su trabajo no existirían galerías, museos, críticos ni curadores.

Además, advierte sobre ciertas distorsiones dentro del sector que, a su juicio, dificultan el fortalecimiento y la proyección de las artes visuales en el país.