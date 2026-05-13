FAO Dominicana expone “Mujeres de la Tierra” en Museo de Arte Moderno

Obra de Celeste Woss y Gil podrá apreciarse en el MAM. ( FUENTE EXTERNA )

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Gobierno dominicano encabezarán hoy la inauguración de la muestra “Mujeres de la Tierra” en el marco del Año Internacional de la Agricultura 2026.

El Museo de Arte Moderno (MAM) abrirá sus puertas para la muestra con un acto a las 7:00 p.m. con la participación de autoridades gubernamentales, representantes de la FAO, del sector privado, fundaciones y personalidades de la cultura nacional.

La exhibición podrá ser visitada hasta el mes de agosto de este 2026.

La muestra constituye un homenaje a las mujeres rurales y agricultoras, protagonistas fundamentales de los sistemas agroalimentarios y, muchas veces, invisibilizadas pese a su rol esencial en la producción, transformación y comercialización de alimentos, declaró la FAO a Diario Libre.

Agricultoras, pescadoras, artesanas, emprendedoras y comercializadoras quedarán representadas en una exploración de la relación entre la mujer, la tierra, la alimentación y la cultura, desde distintos lenguajes visuales que abarcan el realismo, el simbolismo, la figuración y la fotografía para ilustrar la vida cotidiana del siglo XIX y XX en el trabajo agrícola, la vida rural y la resiliencia femenina.

"Las mujeres rurales desempeñan un rol fundamental en los sistemas agroalimentarios: producen, procesan, comercializan alimentos y sostienen la seguridad alimentaria de millones de hogares. A pesar que continúan enfrentando desigualdades estructurales que limitan su acceso a recursos de producción, financiamiento y tecnologías”, expresó Rodrigo Castañeda, representante de la FAO en la República Dominicana.

Dijo que la muestra es una forma de unir el Arte con la importancia de la alimentación digna.

Como parte de la conmemoración del Día Mundial de la Agricultura, el año 2026 ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el "Año Internacional de la Agricultora", con el fin de empoderar a la mujer en los sistemas agroalimentarios, desde la producción hasta el comercio, además de promover medidas para reducir la brecha de género.

Selección de grandes obras

La muestra reunirá piezas emblemáticas de reconocidos artistas vigentes y fallecidos como Celeste Woss y Gil, Clara Ledesma, José Vela Zanetti, Paul Giudicelli, Marianela Jiménez, Ivonne Peña, Laurence Zúñiga, Dionisio Blanco, Marino Guzmán, Félix Hernández, Yuly Monción, Durval Pereira, Porfirio Ferrer, Martín Beck, Rafael Amable, Alfredo Victoria, Juan Pérez Terrero y Polibio Díaz.