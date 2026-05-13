Pondrán en circulación las memorias de Juan Bolívar Díaz el 18 de mayo en la UASD

Pondrán en circulación las memorias de Juan Bolívar Díaz. En la imagen se ve al periodista en una actividad de archivo.

La obra "Memorias" del periodista y diplomático Juan Bolívar Díaz Santana será puesta en circulación el lunes 18 de mayo a las 6:00 de la tarde, en un acto en la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La actividad estará abierta al público y reunirá a colegas, académicos, funcionarios y figuras de distintos ámbitos.

La ceremonia contará con palabras de bienvenida del rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo. La presentación del libro estará a cargo del abogado Francisco Álvarez Valdez, mientras que el periodista Fausto Rosario ofrecerá comentarios sobre la trayectoria profesional del autor.

En la obra, Díaz recorre distintos momentos de su vida personal y profesional, incluyendo su formación académica, su trabajo en medios de comunicación, su participación en iniciativas cívicas y su experiencia en la diplomacia. También aborda episodios vinculados a conflictos políticos, procesos electorales y su labor en defensa del ejercicio periodístico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/42909ab690a86cbcb73ba3ad4c643b1b67d42c3fw-6d5141e9.jpg Juan Bolívar Díaz en una imagen de archivo en su oficina. (Fuente externa)

El autor ha desarrollado su carrera en prensa escrita, radio y televisión, además de desempeñarse como docente y diplomático en varios países.

Más

En sus memorias también incluye referencias a su relación con actores políticos y sociales, así como a su participación en movimientos cívicos.