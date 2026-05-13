Presentan el libro “El Proceso del Adorador” en una actividad religiosa en Santo Domingo

Presentan el libro El Proceso del Adorador en una actividad religiosa. En la imagen Liliana Telefort y Nancy Amancio. ( FUENTE EXTERNA )

Fue presentado el libro “El Proceso del Adorador”, escrito por la pastora y salmista Liliana Telfort, en una actividad realizada en la Iglesia Centro Mundial de Restauración Familiar (CMRF).

La obra aborda experiencias personales y reflexiones relacionadas con la vida espiritual y la práctica de la adoración. Durante la presentación, la autora indicó que el contenido se basa en testimonios y vivencias vinculadas a su trayectoria en el ámbito religioso.

El prólogo del libro fue escrito por el apóstol Raymond Telfort, quien señala en el texto introductorio que la obra invita a la reflexión sobre la adoración y el crecimiento espiritual. También expresa que el contenido está centrado en la experiencia religiosa de la autora.

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En el evento, realizado en la iglesia CMRF, la autora participó con interpretaciones musicales y momentos de adoración.

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Nancy Amancio también estuvo vinculada a la dirección de la iglesia junto a los pastores mencionados, según la información presentada.

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El libro cuenta con 136 páginas, está escrito en español y en el momento de la presentación se informó que estaría disponible en formato de tapa blanda y distribución internacional a través de Amazon.