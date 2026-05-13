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Presentan el libro
Presentan el libro

Presentan el libro “El Proceso del Adorador” en una actividad religiosa en Santo Domingo

En el evento, realizado en la iglesia CMRF, la autora participó con interpretaciones musicales y momentos de adoración

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    Presentan el libro “El Proceso del Adorador” en una actividad religiosa en Santo Domingo
    Presentan el libro El Proceso del Adorador en una actividad religiosa. En la imagen Liliana Telefort y Nancy Amancio. (FUENTE EXTERNA)

    Fue presentado el libroEl Proceso del Adorador”, escrito por la pastora y salmista Liliana Telfort, en una actividad realizada en la Iglesia Centro Mundial de Restauración Familiar (CMRF).

    La obra aborda experiencias personales y reflexiones relacionadas con la vida espiritual y la práctica de la adoración. Durante la presentación, la autora indicó que el contenido se basa en testimonios y vivencias vinculadas a su trayectoria en el ámbito religioso.

    El prólogo del libro fue escrito por el apóstol Raymond Telfort, quien señala en el texto introductorio que la obra invita a la reflexión sobre la adoración y el crecimiento espiritual. También expresa que el contenido está centrado en la experiencia religiosa de la autora.

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    En el evento, realizado en la iglesia CMRF, la autora participó con interpretaciones musicales y momentos de adoración.

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    Nancy Amancio también estuvo vinculada a la dirección de la iglesia junto a los pastores mencionados, según la información presentada.

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    • El libro cuenta con 136 páginas, está escrito en español y en el momento de la presentación se informó que estaría disponible en formato de tapa blanda y distribución internacional a través de Amazon.
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