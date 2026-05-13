Jessica Hasbún estrena nueva temporada de "Quisqueyanos valientes" rumbo a Santo Domingo 2026

La serie documental "Quisqueyanos valientes" está encabezada por la periodista y productora Jessica Hasbún junto al productor ejecutivo Kelvin Liria. ( FUENTE EXTERNA )

"Quisqueyanos valientes con Jessica Hasbún" estrenará su tercera temporada el próximo 20 de mayo a las 9:00 de la noche por Color Visión, con una edición especial dedicada a los atletas dominicanos que competirán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La producción televisiva, que llegará a la pantalla nacional con una propuesta cinematográfica y documental, presentará una serie de 10 episodios centrados en las historias humanas detrás del deporte de alto rendimiento.

El proyecto vuelve en un momento clave para República Dominicana, país que se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más importantes de la región.

El regreso de una plataforma inspiradora

La nueva temporada fue presentada oficialmente junto al lanzamiento de su tráiler promocional, una pieza audiovisual cargada de referencias al orgullo nacional, el sacrificio y la resiliencia de los atletas dominicanos.

La producción está encabezada por la periodista y productora Jessica Hasbún junto al productor ejecutivo Kelvin Liria, bajo la dirección de Oliver Mota (SDC).

El guion fue desarrollado por Hasbún en coautoría con Kamila Orizondo, mientras que Karol Fernández Lomp asumió la jefatura de producción.

Historias más allá de las medallas

El enfoque de esta tercera edición busca mostrar una mirada más íntima del deporte dominicano, alejándose únicamente de las medallas y los resultados competitivos.

La serie se adentra en aspectos menos visibles de la vida de los atletas, incluyendo entrenamientos extenuantes, sacrificios familiares, limitaciones económicas y procesos de superación personal.

Kelvin Liria explicó que el objetivo de la plataforma es visibilizar el esfuerzo de jóvenes atletas que han representado al país pese a múltiples dificultades.

"Quisqueyanos valientes como plataforma de impulso y apoyo para nuestros atletas debe servir justamente para eso, visibilizar a esa juventud que ha entregado tanto en nombre de nuestro país con tantas precariedades y sacrificios", expresó el productor ejecutivo.

Una apuesta por nuevas disciplinas y talentos

Liria agregó que esta nueva temporada busca también abrir espacio a disciplinas emergentes y atletas menos conocidos por el público.

"En esta edición especial sentimos la necesidad y el compromiso de dar a conocer tantas historias emergentes y disciplinas nuevas para que podamos poner la atención sobre ellos como país, ahora aún más siendo anfitriones en casa", señaló.

La producción combinará figuras históricas del deporte dominicano con nuevas generaciones de atletas que buscan abrirse camino hacia Santo Domingo 2026.

Cada episodio estará enfocado en historias de resiliencia, disciplina y construcción de identidad nacional a través del deporte.

Santo Domingo 2026 como eje narrativo

Jessica Hasbún afirmó que el proyecto busca conectar emocionalmente al público con los protagonistas que representarán al país en la cita regional.

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"En el marco de los Juegos, esta producción se convierte en un testimonio vivo de una generación de atletas que no solo compiten, sino que representan, inspiran y unen a toda una nación", expresó la periodista y productora.

Como parte de esta nueva etapa, "Quisqueyanos valientes" firmó un acuerdo de colaboración con el Comité Organizador de Santo Domingo 2026.

La alianza permitirá fortalecer la difusión de las historias de atletas dominicanos rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Una producción con identidad dominicana

La producción se consolida además como una plataforma de promoción del deporte nacional y de construcción de memoria audiovisual sobre una generación clave para el olimpismo dominicano.

El documental apuesta por un lenguaje visual cinematográfico y una narrativa emocional enfocada en la conexión humana.

La propuesta también busca generar conversación sobre las condiciones en las que muchos atletas desarrollan sus carreras deportivas.

Para sus realizadores, el proyecto trasciende el entretenimiento televisivo y se convierte en una herramienta de identidad nacional.

"Porque cuando un país decide creer en sus atletas, no solo se cuentan medallas... se construyen historias que permanecen para siempre", concluyó Kelvin Liria.