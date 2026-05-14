Centro Cultural Banreservas Santiago resalta la dimensión artística de Minerva Mirabal

El Centro Cultural Banreservas Santiago celebró el conversatorio "Un siglo: la dimensión artística de Minerva Mirabal", en el marco del centenario de su natalicio, con el objetivo de exaltar una faceta poco conocida de su legado.

El encuentro reunió como panelistas a destacadas personalidades del ámbito cultural e histórico, entre ellas Abil Peralta Agüero, consultor cultural; Guadalupe Casasnovas, curadora y museógrafa; y Emelda Ramos Taveras, directora de la biblioteca del Museo Hermanas Mirabal.

Durante el conversatorio, los especialistas abordaron la evolución creativa de Minerva desde los 12 años, destacando su formación en la escuela Ojo de Agua, dirigida por religiosas de pensamiento liberal, donde comenzó a desarrollar sus habilidades en la pintura y la escultura.

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La muestra presentada incluye obras poco conocidas de Minerva Mirabal, entre ellas pinturas florales que simbolizan la permanencia de la vida. Asimismo, sobresalen esculturas dedicadas a su amiga Altagracia Cabral (Sina), a su hija Minou, y piezas inspiradas en figuras clásicas como "Diana cazadora".

Uno de los aspectos más significativos resaltados durante el conversatorio fue que, incluso durante su encarcelamiento en la cárcel de La 40, Minerva mantuvo intacto su compromiso con la dignidad humana, valores reflejados en cada una de sus creaciones artísticas.

La exposición también incluye el único retrato realizado en vida de Minerva Mirabal por el artista Pedro Pascual, además de cartas personales dirigidas a su esposo, Manolo Tavárez Justo, y documentos que evidencian su admiración por las corrientes vanguardistas europeas de la época.

Asistentes

La actividad contó con la presencia de artistas, historiadores e invitados especiales.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Gladialisa Pereyra, gerente de Cultura del Centro Cultural Banreservas Santiago, en representación del presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, reiterando el compromiso de la institución con la preservación de la memoria histórica y cultural dominicana.

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