Este viernes empieza la Noche Larga de Museos 2026

Durante la actividad se hizo el tradicional corte de cinta, símbolo de inicio formal de la Noche Larga de Museos 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La cultura dominicana volverá a extenderse más allá de los horarios habituales este fin de semana con la celebración de la Noche Larga de Museos 2026.

La iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura transformará museos y centros patrimoniales en espacios abiertos de encuentro ciudadano, memoria histórica y experiencias inmersivas.

Hoy, en el Museo de Historia y Geografía, fue anunciado que a partir de mañana, viernes 15 y hasta el domingo 17 de mayo, el público podrá acceder gratuitamente a los museos estatales y participar en una agenda especial que incluirá visitas guiadas, talleres, charlas y actividades artísticas dirigidas a públicos de todas las edades.

El acto fue encabezado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el viceministro de Patrimonio Cultural, Gamal Michelén, y el director general de Museos, Carlos Andújar.

Durante el lanzamiento, Salcedo destacó que el Gobierno dominicano impulsa una "revolución museográfica" orientada a la rehabilitación y modernización de los museos nacionales, concebidos como espacios de convivencia familiar y conexión con la historia, el arte y las distintas expresiones del conocimiento dominicano.

"El museo debe convertirse en una casa cultural viva", expresó el funcionario.

Experiencias inmersivas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/img-20260514-wa0191-13efe7f8.jpg Iris de Mondecert, María Belissa, Gullermo Guerrero, Mónica Gutiérrez, Idalia Martínez y Juan Lora. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/img-20260514-wa0188-15ec2833.jpg Carlos Andújar, Federico Fondeur, Iris de Mondecert y Guillermo Guerrero. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/img-20260514-wa0187-fb8726c5.jpg (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/img-20260514-wa0193-0977b72f.jpg Ana Cristina Martínez, Juan Lora y Eulalia Flores. (SAMIL MATEO) ‹ >

Entre los principales escenarios de esta edición figuran el Museo del Hombre Dominicano, el Museo Nacional de Historia Natural y el Museo de Arte Moderno, todos ubicados en la Plaza de la Cultura.

En la Ciudad Colonial también se desarrollará una programación especial en espacios como el Museo de las Atarazanas Reales, el Museo de la Familia Dominicana y el Museo Fortaleza de Santo Domingo, donde los visitantes podrán disfrutar de recorridos nocturnos con tecnología holográfica y narraciones interactivas inspiradas en episodios históricos de la ciudad.

Algunos espacios emblemáticos, como el Museo de las Casas Reales y el Alcázar de Colón, permanecerán cerrados debido a procesos de restauración.

La jornada cultural también alcanzará otras provincias del país con la participación del Museo Faro a Colón, el Museo Fortaleza San Felipe, el Museo Héroes de la Restauración, el Museo Horacio Vásquez, el Museo 26 de Julio y el Museo Casa Fuerte Juan Ponce de León.

Además, museos privados y centros culturales independientes se sumarán con propuestas especiales, ampliando el alcance de una celebración que cada año gana mayor participación ciudadana.

Una tradición global que fortalece el patrimonio

La Noche Larga de Museos nació en Alemania a finales de la década de 1990 y rápidamente se expandió a más de 130 países gracias a su capacidad de acercar las instituciones culturales a la comunidad mediante experiencias accesibles y participativas.

En República Dominicana, esta iniciativa se celebra desde 2008 y coincide con las actividades conmemorativas del Día Internacional de los Museos, fecha promovida mundialmente para resaltar la importancia de los museos como guardianes de la memoria colectiva.

Como parte de esta proyección internacional, Salcedo anunció además que el país será sede en septiembre del encuentro internacional Ibermuseos, un foro que reunirá a especialistas y gestores culturales de distintas naciones iberoamericanas para debatir sobre patrimonio, museografía y políticas culturales.