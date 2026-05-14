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La reina Margarita II de Dinamarca está hospitalizada
La reina Margarita II de Dinamarca está hospitalizada

La reina Margarita II de Dinamarca, que abdicó en 2024, está hospitalizada por dolor en el pecho

La exsoberana reinó durante 52 años en el país escandinavo antes de ceder el trono a su hijo mayor, Frederico X, en enero de 2024

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    La reina Margarita II de Dinamarca, que abdicó en 2024, está hospitalizada por dolor en el pecho
    Foto de archivo muestra de perfil a la reina Margarita II de Dinamarca, de 86 años; la monarca que abdicó en 2024, fue hospitalizada debido a un dolor en el pecho. (FUENTE EXTERNA)

    La reina Margarita II de Dinamarca, de 86 años y que abdicó en 2024, fue hospitalizada debido a un dolor en el pecho, informó este jueves la Casa Real danesa.

    La reina fue ingresada en el Rigshospitalet -el principal hospital de Copenhague- "esta tarde debido a una angina de pecho", indicó la corte en un comunicado.

    Permanecerá hospitalizada durante el fin de semana para observación y exámenes adicionales, añadió la Casa Real.

    • "Su Majestad está cansada, pero con buen ánimo", señala el comunicado.

    La exsoberana reinó durante 52 años en el país escandinavo antes de ceder el trono a su hijo mayor, Frederico X, en enero de 2024.

    Muy popular entre los daneses por modernizar sutilmente la monarquía, Margarita II enfrentó varios problemas de salud en los últimos años.

    Más

    • Durante mucho tiempo afirmó que nunca abdicaría, pero una importante cirugía de espalda en 2023 la hizo cambiar de opinión.
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