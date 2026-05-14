La reina Margarita II de Dinamarca, que abdicó en 2024, está hospitalizada por dolor en el pecho

Foto de archivo muestra de perfil a la reina Margarita II de Dinamarca, de 86 años; la monarca que abdicó en 2024, fue hospitalizada debido a un dolor en el pecho. ( FUENTE EXTERNA )

La reina Margarita II de Dinamarca, de 86 años y que abdicó en 2024, fue hospitalizada debido a un dolor en el pecho, informó este jueves la Casa Real danesa.

La reina fue ingresada en el Rigshospitalet -el principal hospital de Copenhague- "esta tarde debido a una angina de pecho", indicó la corte en un comunicado.

Permanecerá hospitalizada durante el fin de semana para observación y exámenes adicionales, añadió la Casa Real.

"Su Majestad está cansada, pero con buen ánimo", señala el comunicado.

La exsoberana reinó durante 52 años en el país escandinavo antes de ceder el trono a su hijo mayor, Frederico X, en enero de 2024.

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