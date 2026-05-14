UCE presenta 29 obras literarias de Miguel Phipps Cueto en San Pedro de Macorís

La Universidad Central del Este (UCE) realizó este jueves la presentación oficial a la prensa de 29 obras literarias del escritor dominicano Miguel Phipps Cueto.

El acto reunió autoridades académicas, representantes culturales e invitados especiales en un encuentro dedicado a resaltar el legado literario y el aporte cultural del autor. La actividad inició con una invocación de Santiago Rodríguez, quien destacó la importancia de promover la cultura, la educación y los valores a través de la literatura.

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Durante la presentación, se resaltó la trayectoria de Phipps Cueto como académico, editor, gestor cultural y presidente del Consejo Editorial de la UCE, así como los múltiples reconocimientos recibidos por su contribución al desarrollo cultural y educativo del país.

En sus palabras, el autor compartió reflexiones sobre el valor de la literatura en la formación humana y la necesidad de continuar fortaleciendo los espacios dedicados a la lectura y la creación literaria en la República Dominicana.

Obras presentadas

Las obras presentadas incluyen: La magia del néctar, La diosa del jardín, La abeja presumida, Alas doradas, Verruguitas de colores, La niña que se convirtió en flor, El murciélago de las maravillas, El regalo más bello, El pajarito perdido, Castillito de arena y Nacimiento divino.

Asimismo, La ranita comilona, El roedor fanfarrón, La lechuza hambrienta y el astro sol, Luciérnaga, Dientes animados y Crisálida, La hormiga cocinera y el escarabajo pelotero y Plumas de vanidad.

De igual manera, El sapito delincuente, Fuentes de alegría, El error de la tarántula, Regordete y Flin Flin, Los valores en excursión, Pandémico: el doctor sapo y la COVID, El macutico de la felicidad, El carrito chocón, La mimada que no podía llorar y Cuentos completos.