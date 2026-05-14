Santiago Fashion Show 2026 unirá moda, talento e inclusión social en su segunda edición

La Ciudad Corazón se prepara para recibir una nueva edición de Santiago Fashion Show 2026, un evento que promete reunir lo mejor de la moda, el talento y el compromiso social.

De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, la gala se llevará a cabo el próximo 25 de julio en el AC Hotel Santiago by Marriott, bajo la dirección de Diomirix Ramírez.

En esta segunda edición, la plataforma de moda se une a la noble causa del autismo junto a la Fundación Luz y Esperanza por el Autismo, con el objetivo de recaudar fondos destinados a la construcción de un nuevo centro de atención especializado para adolescentes y adultos dentro del espectro autista.

El evento contará con una destacada pasarela en la que participarán reconocidos diseñadores emergentes, nacionales e internacionales, entre ellos Suzelle Taveras, Joel Reyes, Leonardo Cordero, Helcio Couture, Leidy Marine, Edu Salazar y Erika Olivares.

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Al igual estarán en pasarela diseños de Elia Jiménez, Garis Familia, Alexy Corman y Alonsos, entre otros talentos que mostrarán sus más recientes colecciones y propuestas creativas.

La conducción oficial de la noche estará a cargo de Alex Macías, quien será el encargado de llevar al público cada detalle de esta importante celebración de la moda y la inclusión.

Como antesala al gran evento, el casting oficial para la selección de modelos se realizará el próximo domingo 7 de junio a las 9:00 de la mañana en el AC Hotel Santiago by Marriott, donde serán escogidos los talentos que formarán parte de esta esperada pasarela.

Santiago Fashion Show continúa consolidándose como una plataforma que impulsa la industria de la moda en República Dominicana, promoviendo además iniciativas sociales que generan un impacto positivo en la comunidad.

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Las boletas estarán disponibles a partir del 25 de mayo en la plataforma de BOLETU.

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