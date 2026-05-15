Casa de Teatro anuncia el Santo Domingo Jazz Festival 2026 con una cartelera internacional

La música volverá a tomar la Zona Colonial este verano con la celebración del Santo Domingo Jazz Festival 2026, en su edición 27, organizado por Casa de Teatro, que reunirá durante junio y julio a destacadas figuras del jazz nacional e internacional.

El festival abrirá el 4 de junio con la presentación de los artistas cubanos Mariela Cobos y Alejandro Falcón. La programación continuará el 11 de junio con el guitarrista y compositor francés Santiago Quintans, reconocido por su exploración entre la improvisación, la composición contemporánea y las herramientas digitales aplicadas al sonido.

Entre las propuestas dominicanas destacan: Josian Jacobo y el Ensamble Sumergible , además de proyectos como:

Pasillo, de María del Mar

Freddy Sachs Latin Quarter

Piru y Sebastián Morena con All That Jazz

Piru y Sebastián Morena con All That Jazz El cuarteto de Nathalie Ramírez.

Gran cierre

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/14052026-casa-de-teatro-anuncia-la-vigesima-septima-edicion-del-festival-de-jazz-samil-mateo-61edcd9e.jpg David, Josean Jacobo, Nathalie Ramírez, Brigitte Veyne, Freddy Ginebra, Miriam Aredondo, Silvestre De Moya y Segismundo López. (SAMIL MATEO)

Desde España llegará el pianista y compositor Abe Rábade, quien se presentará el 23 de julio junto a su trío, mientras que el cierre del festival, el 30 de julio, estará a cargo de David Almengod y la agrupación Marakandé, con una propuesta que fusiona jazz y ritmos de raíz caribeña.

Durante la presentación oficial, Freddy Ginebra destacó el valor cultural y humano del evento, agradeciendo el respaldo de patrocinadores y colaboradores que han hecho posible esta nueva edición. "Es un festival diseñado para todos ustedes", expresó, al tiempo que resaltó el apoyo constante de empresas y amigos de la cultura.

Ginebra también reflexionó sobre el papel esencial del arte en la sociedad: "Sin los poetas, sin los músicos, sin los escritores, sin la gente de cine, la vida no tiene sentido. Lo único que verdaderamente nos salva es tener la capacidad de soñar".

Las boletas ya están disponibles en TIX Dominicana y en Casa de Teatro.

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