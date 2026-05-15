FESTAE convierte a Santo Domingo en capital cultural

"La casa de Bernarda Alba" llegará a FESTAE 2026 desde Colombia de la mano de Elemental Teatro. ( FUENTE EXTERNA )

Durante años, Fausto Rojas cargó una idea que parecía demasiado grande para materializarse en República Dominicana: crear un festival internacional capaz de reunir teatro, música, danza y grandes propuestas escénicas del mundo en un mismo escenario dominicano.

Ese sueño, nacido entre viajes, libretas de apuntes y festivales internacionales, finalmente abrirá sus puertas este viernes 15 de mayo con el inicio del Festival Internacional de Artes Escénicas (FESTAE 2026):

un evento que durante cinco días convertirá a Santo Domingo en epicentro cultural del Caribe, hasta el 19 de este mes con funciones en Santiago.

Más que una cartelera artística, FESTAE llega con la intención de marcar un antes y un después para las artes escénicas dominicanas.

“La República Dominicana se convierte en el epicentro cultural del Caribe, proyectando al país como un destino de referencia para las artes escénicas”, expresó Rojas, director del evento y una de las figuras más activas del teatro contemporáneo local.

La dimensión del proyecto es ambiciosa. Serán siete espectáculos principales, cuatro producciones internacionales, tres montajes dominicanos, conciertos, talleres, charlas didácticas y encuentros con creadores internacionales en espacios como el Teatro Nacional Eduardo Brito, Bellas Artes, Cristo Park, Centro León y Rock’n Rolla.

Un sueño que nació en Bogotá

La historia de FESTAE comenzó mucho antes de su anuncio oficial. Fausto Rojas recuerda con claridad el momento que detonó la idea. Fue en 2018, durante una visita al Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.

“Veíamos aquellas propuestas y nos decíamos que algún día nuestro país debía disfrutar de un evento de este nivel”, recordó. Aquella experiencia sembró una obsesión creativa.

Con el paso de los años llegaron más viajes a festivales en Colombia, Venezuela y otros circuitos culturales de América Latina. Cada visita servía para observar formatos, estudiar producciones y entender cómo levantar una plataforma internacional desde República Dominicana.

“En 2024 decidimos iniciar formalmente la producción. Empezamos a crear la marca, contactar compañías, apartar fechas y construir paso a paso este sueño materializado”, explicó.

El resultado es el nacimiento del primer Festival Internacional de Artes Escénicas realizado en República Dominicana con una estructura de gran formato y presencia internacional.

“Un sueño que esperamos llegue a viejo y se convierta en un evento trascendente para la cultura dominicana”, afirmó Rojas.

Llevar arte al corazón del pueblo

Uno de los elementos más llamativos de FESTAE es su apuesta por sacar el arte de los escenarios tradicionales y acercarlo a espacios populares.

Por eso, la apertura oficial del viernes tendrá un momento especial en Cristo Rey.

A las 5:00 de la tarde, la compañía francesa Imperial Kikiristan presentará “Jumelag” en Cristo Park, una función gratuita que mezclará teatro físico, danza y música para toda la familia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/jumelag-imperial-kikirstanjpg-0861490e.jpeg La compañía francesa Imperial Kikiristan presentará “Jumelag”. (FUENTE EXTERNA)

Para Fausto Rojas, esta decisión tiene un profundo significado social.

“Siempre soñamos que el pueblo tuviera acceso al festival. Que estas producciones internacionales llegaran también a sectores donde normalmente no llegan este tipo de espectáculos”, expresó.

La agrupación francesa realizará además funciones gratuitas en el Anfiteatro Nuryn Sanlley y en el Centro León de Santiago.

“Jumelag” representa justamente el espíritu que busca impulsar FESTAE: un arte menos elitista y más cercano a la gente.

Colombia, Argentina y Guinea Ecuatorial llegan a Santo Domingo

La programación internacional reunirá compañías y artistas que han recorrido algunos de los escenarios más importantes de América Latina y Europa.

Desde Colombia llegará “La casa de Bernarda Alba”, presentada por Elemental Teatro en una versión libre del clásico de Federico García Lorca.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/screen-shot-2026-05-14-at-54304-pm-0f275a6d.png “La casa de Bernarda Alba”, presentada por Elemental Teatro, de Colombia. (FUENTE EXTERNA)

“Es una propuesta intensa, cruda y de pura teatralidad”, describió Rojas.

Argentina estará representada con “El equilibrista”, protagonizada por Mauricio Dayub, considerado por muchos críticos como uno de los unipersonales más importantes de los últimos años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/el-equili-9d8f615c.jpg “El equilibrista”, protagonizada por Mauricio Dayub, de Argentina. (FUENTE EXTERNA)

“Es un espectáculo con muchísima alma”, aseguró el productor dominicano.

Otro de los platos fuertes será “El percusionista”, del ecuatoguineano Gorsy Edu, una propuesta que combina oralidad africana, música y danza contemporánea.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/foto-el-percusionista-2-e2443f8e.jpg “El percusionista”, del ecuatoguineano Gorsy Edu. (FUENTE EXTERNA)

“Todos salimos diferentes después de ver ese espectáculo”, comentó Rojas, quien confesó haber quedado profundamente impactado tras verlo en Medellín y Bogotá.

La fuerza dominicana también sube a escena

Aunque el festival tendrá una fuerte presencia internacional, la representación dominicana ocupa un lugar central dentro de la programación.

Entre las apuestas locales figuran “Reactor Antígona”, de Marianela Boán; “Pinocho”, del Teatro Guloya; y “Yago, yo no soy el que soy”, de la Compañía Nacional de Teatro.

Esta última producción llega además en medio de la celebración de los 80 años de trayectoria de la institución teatral estatal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/mp61526-2-314ce1cb.jpg El músico y folclorista José Duluc estará presente en FESTAE 2026. (FUENTE EXTERNA)

Rojas destacó que tanto “Pinocho” como “Yago” fueron seleccionadas dentro del catálogo de espectáculos de la Red Eurolatinoamericana de Artes Escénicas, un reconocimiento que considera clave para el posicionamiento del teatro dominicano fuera del país.

“Nos sentimos orgullosos de contar con una valiosa representación dominicana”, afirmó.

Más allá del teatro

La programación de FESTAE no se limitará a funciones teatrales. El evento incluirá conciertos de Marakandé, Rafelito Mirabal y Sistema Temperado, además de las presentaciones de Auro, Pablo Cavallo y Lost.

El objetivo es construir una experiencia artística integral donde convivan jazz, rock, música caribeña, bolero, bachata y fusiones contemporáneas. “Intentamos que el público tenga de todo y para todos”, sostuvo Rojas.

El festival también apostará por la formación con talleres intensivos, encuentros académicos y charlas abiertas.

Uno de esos encuentros estará encabezado por el maestro argentino Gabriel Chamé Buendía, considerado uno de los grandes referentes del clown contemporáneo.

FESTAE también incluirá un espacio especial dedicado al maestro Giovanny Cruz bajo el título “Giovanny Cruz y sus creencias teatrales”, un encuentro que celebrará su legado y trascendencia dentro de la escena nacional.

Qué significa esto para República Dominicana

La realización del FESTAE 2026 representa un paso importante para la internacionalización de la cultura dominicana.

El proyecto busca fortalecer la economía creativa, impulsar el turismo cultural y abrir nuevas oportunidades para actores, bailarines, músicos y productores locales.

Además, coloca a Santo Domingo dentro de la conversación regional sobre grandes eventos escénicos.

“Tratamos de construir un festival que dialogue con el pueblo y que coloque a República Dominicana dentro de las conversaciones culturales internacionales”, expresó Rojas.

Actividades para este fin de semana:

Viernes 15

Taller “El placer trágico del clown”, de Gabriel Chamé Buendía , en la Sala Carmen Heredia del Teatro Nacional , de 2:30 p.m. a 6:30 p.m.

, en la Sala Carmen Heredia del , de 2:30 p.m. a 6:30 p.m. “ La casa de Bernarda Alba ”, de Elemental Teatro , en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional , 8:30 p.m.

”, de , en la Sala Carlos Piantini del , 8:30 p.m. Concierto de Marakandé en el Café Teatro Juan Lockward del Teatro Nacional, 10:00 p.m.

Sábado 16

Taller “El placer trágico del clown”, de Gabriel Chamé Buendía , en la Sala Carmen Heredia del Teatro Nacional , de 10:30 a.m. a 2:30 p.m.

, en la Sala Carmen Heredia del , de 10:30 a.m. a 2:30 p.m. Encuentro con Elemental Teatro ( Colombia ), 3:00 p.m. Y “ El percusionista ”, con Gorsy Edú, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional , 4:30 p.m.

( ), 3:00 p.m. Y “ ”, con Gorsy Edú, en la del , 4:30 p.m. “ Jumelag ”, de Imperial Kikiristán , en el Anfiteatro Nuryn Sanlley , 5:00 p.m. y 7:00 p.m.

”, de , en el , 5:00 p.m. y 7:00 p.m. “ La casa de Bernarda Alba ”, de Elemental Teatro , en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional , 6:30 p.m.

”, de , en la Sala Carlos Piantini del , 6:30 p.m. “ El equilibrista ”, de Mauricio Dayub , en el Palacio de Bellas Artes , 8:30 p.m.

”, de , en el , 8:30 p.m. Auro, de Pablo Cavallo y Lost Rock&Rolla, en la Plaza Universitaria, 10:00 p.m.

Domingo 17

“ Jumelag ”, de Imperial Kikiristán , en Cristo Park 10:00 a.m.

”, de , en 10:00 a.m. Encuentro con el músico Gorsy Edú, de Guinea Ecuatorial , a las 11:00 a.m.

, a las “ El percusionista ”, de Gorsy Edú, en la Sala Ravelo , en el Teatro Nacional , 4:30 p.m.

”, de Gorsy Edú, en la , en el , 4:30 p.m. “ Jumelag ”, de Imperial Kikiristán , en el Centro León de Santiago , 4:30 p.m.

”, de , en el de , 4:30 p.m. “ El equilibrista ”, de Mauricio Dayub , en el Palacio de Bellas Artes , 6:30 p.m.

”, de , en el , 6:30 p.m. Rafelito Mirabal y Sistema Temperado, en el Café Teatro Bar Juan Lockward del Teatro Nacional, 8:30 p.m.

Las boletas están disponibles a través de Uepa Tickets, CCN Servicios, Supermercados Nacional, Jumbo, Merca Jumbo y la boletería del Teatro Nacional.

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