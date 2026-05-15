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FESTAE 2026
FESTAE 2026

Festae 2026 abre en Santo Domingo con la obra La Casa de Bernarda Alba

Es una versión libre del clásico de Federico García Lorca, presentada por Elemental Teatro en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito

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Festae 2026 abre en Santo Domingo con la obra La Casa de Bernarda Alba
Escena de la obra teatral La Casa de Bernarda Alba. (SAMIL MATEO)

Esta semana Santo Domingo se ha convertido en el centro del arte y la cultura, acogiendo celebraciones de alto nivel como el inicio, hoy, del Festival Internacional de Artes Escénicas (Festae 2026), una cita que reúne teatro, música, danza y propuestas internacionales en distintos escenarios de la capital dominicana.

La programación inaugural nocturna tuvo como la puesta en escena de La Casa de Bernarda Alba, versión libre del clásico de Federico García Lorca, presentada por Elemental Teatro en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La obra se adentra en la amargura de Bernarda y en la frustración a la que arrastra a sus cinco hijas, mujeres adultas que permanecen solteras bajo el férreo control de su madre.

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Infografía
Es una historia sombría y cautivante. (SAMIL MATEO)

Autoritaria, controladora y profundamente represiva, Bernarda convierte el luto por la muerte de su esposo en una extensión de su dominio sobre el hogar.

En escena también se deja entrever la fuerte influencia de la tradición católica en el personaje. Sus rezos, oraciones y la manera rígida de asumir el duelo revelan tanto su fe como la dureza con la que gobierna la vida familiar sombría.

La puesta refleja además el contexto de una sociedad rural conservadora, donde el poder patriarcal se ejerce más allá de hombres, pero también es perpetuado por sus propias mujeres.

El antes y el después 

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Infografía
Agrupación colombiana La Vallenata. (SAMIL MATEO)

La obra tuvo como escenario el Teatro Nacional, donde previo a la función el público disfrutó de música en vivo y del contagioso ritmo vallenato en el lobby, amenizando el departir de los presentes.

Los responsables de animar la antesala fueron los integrantes de la agrupación colombiana La Unión Vallenata, quienes con carisma pusieron a bailar a más de uno mientras llegaba la hora de la función.

La noche culminó con el concierto de David Almengod y Marakandé en el Café Teatro Juan Lockward.

Participación internacional

Con esta apertura, Festae 2026 marca el inicio de cinco días dedicados a las artes escénicas en Santo Domingo. El festival reunirá propuestas de Argentina, Francia, Colombia, Guinea Ecuatorial y República Dominicana, lo que consolida al país como un punto de encuentro cultural en el Caribe.

El festival, dirigido por el productor y actor Fausto Rojas, se desarrollará hasta el 19 de mayo con funciones teatrales, conciertos, talleres y encuentros culturales en espacios como el Teatro Nacional, el Palacio de Bellas Artes, el Anfiteatro Nuryn Sanlley, Cristo Park, Rock´n Rolla y el Centro León.

La cartelera incluye montajes internacionales como El equilibrista desde Argentina y El percusionista, del artista ecuatoguineano Gorsy Edu, además de producciones dominicanas como Yago, yo no soy el que soy, de la Compañía Nacional de Teatro; Reactor Antígona, de la coreógrafa Marianela Boán; y Pinocho, del Teatro Guloya.

 

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Gorsy Edu, Fausto Rojas y Mauricio Dayub.
Gorsy Edu, Fausto Rojas y Mauricio Dayub. (SAMIL MATEO)
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Judith Rodriguez y Edward Díaz.
Judith Rodriguez y Edward Díaz. (SAMIL MATEO)
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Patricio León y María Castillo.
Patricio León y María Castillo. (SAMIL MATEO)
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El público previo a la presentación de la obra.
El público previo a la presentación de la obra. (SAMIL MATEO)
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    Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.