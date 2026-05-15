Fundación Cortés celebrará la hermandad caribeña con una experiencia cultural única

Saverio Stassi es uno de los chefs invitados al evento “Un banquete de aquí y de allá” , organizado por la Fundación Cortés. ( DIARIO LIBRE )

La Fundación Cortés invita al público a vivir una experiencia vibrante donde la gastronomía, el arte, la música y la solidaridad se entrelazan para celebrar la profunda conexión cultural entre los territorios caribeños de Puerto Rico y la República Dominicana durante la tercera edición de su evento benéfico anual “Un banquete de aquí y de allá: un abrazo cultural”, que se celebrará el próximo domingo 31 de mayo de 2026, a las 5:00 p.m. en el Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR).

Este año, la celebración cobra un significado aún más especial al coincidir con el Día de las Madres en la República Dominicana, ofreciendo una ocasión perfecta para rendir homenaje a las madres, a la familia y a esos lazos afectivos que históricamente han unido a ambos pueblos caribeños.

Porque más que vecinos, Puerto Rico y la República Dominicana comparten raíces, sabores, música, lenguaje, migración, tradiciones y una identidad profundamente entrelazada que ha enriquecido la vida cultural de ambas islas por generaciones.

“Un banquete de aquí y de allá” será una auténtica fiesta de hermandad caribeña, reuniendo a reconocidos chefs de Puerto Rico y la República Dominicana en una propuesta culinaria excepcional concebida por el chef Augusto Schreiner, con el respaldo de la Academia Puertorriqueña de Gastronomía (APUGA), la Academia Dominicana de Gastronomía (ADG) y la cocina del MAPR.

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Cocina, arte y música

Entre los chefs invitados figuran Dayanny de la Cruz, Saverio Stassi, Juan Peña, Marisoll Hernández, María Grubb, Natalia Vallejo, María Franco, Lorraine Colón, Erika Solórzano, Chef de Betis y Ricardo de Obaldía, chef ejecutivo de Cortés Hermanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/sbliv-centerplate-chef-dayanny-solo-credit-matthew-noel1307983020200123112241-1b635812.jpg La chef dominicanaDayanny de la Cruz. (FUENTE EXTERNA)

Además, estudiantes de la Universidad Ana G. Méndez, liderados por el chef Patrick Escobar, sorprenderán a los asistentes con una creativa selección de tapas durante el cóctel de bienvenida.

La velada también incluirá una subasta de arte cuidadosamente curada por Adlín Ríos Rigau, Walter Otero y Alexis Figueroa, con obras de destacados artistas de Puerto Rico y la República Dominicana, reafirmando el poder del arte como lenguaje universal de encuentro y transformación.

El componente musical elevará aún más la experiencia con una celebración de ritmos que evocan la esencia del Caribe.

Bajo la dirección del Maestro Ramón Vázquez Martirena, el evento contará con salsa, merengue y presentaciones memorables de Manolito y la Orquesta La Zonika, junto a la participación especial del legendario Conjunto Quisqueya, icono de la música dominicana. La reconocida actriz Cordelia González regresará como maestra de ceremonias.

Componente solidario

“Este banquete celebra mucho más que nuestra riqueza cultural; celebra la empatía, la conexión humana y la capacidad del arte para sanar y transformar vidas. Cada boleto representa una inversión directa en el bienestar emocional y el desarrollo integral de nuestra niñez y juventud”, expresó Adelisa González-Lugo, directora ejecutiva de la Fundación Cortés.

Desde su fundación en 2012, la Fundación Cortés ha impactado gratuitamente a más de 26,000 participantes mediante programas educativos, culturales y comunitarios enfocados en el bienestar y el acceso inclusivo a las artes, mientras sus espacios expositivos han recibido cerca de 100,000 visitantes.

Por su parte, Ignacio Cortés Gelpí, presidente de la junta de directores de la Fundación Cortés, destacó que “Puerto Rico y la República Dominicana comparten mucho más que geografía; compartimos una sensibilidad caribeña, una historia de intercambio humano y cultural, y una profunda vocación de comunidad. Este evento es una invitación a celebrar esa hermandad mientras apoyamos una causa transformadora”.

La recaudación del evento beneficiará el programa Educa Cortés: El arte del bienestar y la salud mental, una innovadora iniciativa que integra arte y neuroestética para atender retos como la deprivación cultural, el rezago académico y la creciente crisis de salud mental en niños y jóvenes puertorriqueños.

En momentos en que uno de cada cinco niños en Puerto Rico enfrenta desafíos relacionados con salud mental, esta causa adquiere una urgencia particular. Asimismo, un porcentaje de los fondos recaudados apoyará la labor de APUGA en la promoción de la gastronomía puertorriqueña como patrimonio cultural y herramienta educativa.

“Un banquete de aquí y de allá” promete ser una de las experiencias filantrópicas y culturales más memorables del año, una celebración del orgullo caribeño donde cada sabor, cada nota musical y cada obra de arte contribuirán a transformar vidas.