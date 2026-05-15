Noche Larga de Museos 2026: tres días para redescubrir la historia y el arte dominicano

La Zona Colonial será uno de los grandes escenarios de la Noche Larga de Museos. ( FUENTE EXTERNA )

La historia, el arte y la cultura dominicana volverán a convertirse en protagonistas con la celebración de la "Noche Larga de Museos 2026", organizada por el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Museos.

Durante los días 15, 16 y 17 de mayo, decenas de espacios culturales abrirán sus puertas de manera gratuita para invitar al público a descubrir colecciones, exposiciones y experiencias pensadas para todas las edades.

La jornada, que ya se ha convertido en una de las actividades culturales más esperadas del año, busca acercar a las familias dominicanas al patrimonio nacional de una manera más dinámica y entretenida.

Por eso, además de las tradicionales visitas guiadas, los asistentes podrán disfrutar de actividades especiales, recorridos interactivos y propuestas educativas desarrolladas por curadores, museógrafos y guías especializados.

Museos a lo largo del país

En la Plaza de la Cultura, los visitantes podrán recorrer el Museo Nacional de Historia y Geografía, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Historia Natural, tres espacios emblemáticos que ofrecerán una programación especial durante esos días.

De igual manera, la Zona Colonial volverá a ser uno de los grandes escenarios de esta celebración.

Allí participarán varios museos, entre ellos el Museo del Mar, el Museo de la Familia Dominicana y el Museo Fortaleza de Santo Domingo, donde las noches estarán acompañadas de hologramas, narraciones interactivas y recursos tecnológicos que permitirán viajar al pasado de una forma inmersiva.

La agenda también incluirá el Museo Faro a Colón en Santo Domingo Este, así como importantes espacios culturales del interior del país, entre ellos el Museo Fortaleza San Felipe en Puerto Plata, el Museo Héroes de la Restauración en Santiago, el Museo Horacio Vásquez en Tamboril, el Museo 26 de Julio en Moca y el Museo Casa Fuerte Ponce de León en Higüey.

Además, varios museos privados se sumarán a esta gran fiesta cultural con actividades y programas especiales para el disfrute del público.