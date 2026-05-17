Amaury Sánchez destaca acuerdos culturales en Colombia

Amaury Sánchez saluda al presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante la clausura del Congreso Iberoamericano de Formación Artística celebrado en Bogotá. ( FACEBOOK DE AMAURY SÁNCHEZ )

Amaury Sánchez informó que participó en el Congreso Iberoamericano de Formación Artística celebrado en Colombia del 13 al 15 de mayo, encuentro que reunió a representantes culturales de distintos países de la región.

El maestro y viceministro compartió detalles de su participación a través de sus redes sociales, donde valoró la importancia de los acuerdos alcanzados durante el evento internacional.

"Un honor haber participado en el Congreso Iberoamericano de Formación Artística celebrado en Colombia desde el 13 al 15 de mayo. Iberoamérica se fortalece cada día más con los acuerdos logrados en este importante evento", expresó Sánchez.

El funcionario destacó además que la clausura del congreso contó con la presencia del presidente colombiano Gustavo Petro, a quien tuvo la oportunidad de saludar personalmente.

Encuentro regional en Bogotá

La programación principal del congreso se desarrolló en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en Bogotá, donde se realizaron mesas de trabajo, talleres y encuentros con participación de representantes culturales y académicos de Iberoamérica.

Algunas de las mesas fueron transmitidas en línea para ampliar el alcance regional del evento.

Previo al encuentro central en Bogotá, el congreso desarrolló talleres y encuentros regionales en universidades de seis ciudades colombianas: Popayán, Bucaramanga, Medellín, Tunja, Santa Marta y Manizales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/17/699650707185947792480413492875478499706144003n-4d005176.jpg Delegaciones culturales de distintos países participaron en el Congreso Iberoamericano de Formación Artística celebrado en Colombia, encuentro enfocado en fortalecer la educación artística en la región. https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/17/701558113185947792570413491855737301414529983n-0095f997.jpg Amaury Sánchez representó a República Dominicana en el Congreso Iberoamericano de Formación Artística realizado en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en Bogotá. ‹ >

Impulsar la educación artística

El encuentro fue convocado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), con apoyo de UNESCO, Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y CAF.

Según los organizadores, el objetivo principal del congreso fue impulsar acciones y mecanismos de cooperación para convertir la educación artística y cultural en un derecho en toda la región iberoamericana.

Amaury Sánchez agradeció a los ministros, viceministros, directores culturales y organizadores que participaron en el encuentro, así como al Gobierno colombiano por impulsar la iniciativa.

"Esta iniciativa nos pone en el compromiso de avanzar juntos en la formación artística para lograr objetivos comunes que nos ayuden a fortalecer más los vínculos y formar una unidad monolítica real", afirmó.

El Congreso Iberoamericano de Formación Artística reunió a representantes del ámbito cultural y educativo de diferentes naciones para debatir políticas públicas, programas de formación y mecanismos de cooperación regional vinculados al desarrollo de las artes.