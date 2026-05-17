El Festae 2026 continúa con teatro, danza y música en diversos escenarios este domingo

La obra "El Equilibrista" se presentó anoche en el Palacio de Bellas Artes. ( CORTESÍA DE MIKA PASCO )

El Festival Internacional de Artes Escénicas (Festae 2026) continuó este sábado con una intensa jornada cultural marcada por el éxito de "La Casa de Bernarda Alba" y "El Equilibrista", dos de las propuestas más aplaudidas de esta primera edición del evento.

Agenda continúa este domingo

La programación del FESTAE 2026 seguirá este domingo 17 de mayo con varias propuestas internacionales y nacionales en distintos escenarios de Santo Domingo.

En la Sala Ravelo del Teatro Nacional se presentará "El Percusionista", del artista ecuatoguineano Gorsy Edu, espectáculo que mezcla teatro, música y danza en una experiencia inspirada en la oralidad africana.

Además, el público podrá disfrutar nuevamente de "El Equilibrista", protagonizada por el actor argentino Mauricio Dayub, en el Palacio de Bellas Artes a las 6:30 de la tarde.

La compañía francesa Imperial Kikiristán también continuará su participación con el espectáculo familiar "Jumelag", que ofrecerá una función gratuita en Cristo Park a las 10:00 de la mañana y otra presentación en el Centro León a las 4:30 de la tarde.

La agenda musical del festival incluirá además la presentación de Rafelito Mirabal y Sistema Temperado en el Café Teatro Bar Juan Lockward del Teatro Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/17/15052026-festae-2026-abre-en-sd-con-la-obra-la-casa-de-bernarda-alba-samil-mateo19-b06e15da.jpg La obra La Casa del Bernalda Alba inauguró el festival en el Teatro Nacional. (SAMIL MATEO/DIARIO LIBRE)

Ovaciones para "Bernarda Alba"

La Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional recibió la última presentación de "La Casa de Bernarda Alba", montaje de Elemental Teatro de Colombia dirigido por el dramaturgo dominicano Fausto Rojas, luego de su estreno el pasado viernes durante la gala inaugural del festival.

Inspirada en el clásico de Federico García Lorca, la puesta en escena cautivó al público por su fuerza dramática, la intensidad de las actuaciones y una propuesta visual sobria y emocional que mantuvo la atención de los asistentes de principio a fin.

"El Equilibrista" emociona en Bellas Artes

En el Palacio de Bellas Artes, la obra argentina "El Equilibrista", protagonizada por Mauricio Dayub, también logró una extraordinaria acogida del público durante su presentación del sábado en la sala Máximo Avilés Blonda.

La pieza, cargada de humor, memoria y sensibilidad, propone un recorrido íntimo por historias familiares y emociones universales, apoyada en una escenografía minimalista y una interpretación cercana que provocó largos aplausos al cierre de la función.

La programación en Bellas Artes continuará el lunes 18 con la presentación de "Reactor Antígona", propuesta de danza contemporánea dirigida por Marianela Boán pautada para las 8:00 de la noche.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/17/whatsapp-image-2026-05-16-at-61755-pm-d0d275f1.jpeg Jumelag. cpn Imperial Kikiristán se presentó en Cristo Park y en el anfiteatro Nurín Sanlley. (MIKA PASCO)

Espectáculo gratuito para toda la familia

Otra de las actividades que atrajo la atención del público este sábado fue "Jumelag", espectáculo de la compañía francesa Imperial Kikiristán presentado de manera gratuita en el Anfiteatro Nuryn Sanlley.

La propuesta, dirigida a toda la familia y que combina teatro, música y danza, ofreció dos funciones a las 5:00 y 7:00 de la noche, reuniendo a decenas de asistentes que disfrutaron de una experiencia escénica interactiva y visual.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/23/fausto-rojas_1.jpg Fausto Rojas, director de Festae.

Fausto Rojas agradece el respaldo

El director del FESTAE, Fausto Rojas, agradeció el respaldo recibido por parte del público durante las primeras jornadas del festival.

"Nos llena de mucha alegría ver las salas llenas y sentir el entusiasmo de la gente. Este festival nace con el sueño de convertirse en un evento trascendente para la cultura dominicana", expresó.

Rojas destacó además que esta primera edición posiciona a República Dominicana como un punto de encuentro regional para las artes escénicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/17/hq720-1-5a35b72c.jpg La obra Yago, protagonizada por Jhonnié Mercedes se presentará este lunes.

El cierre será el 19 de mayo

La jornada de clausura del FESTAE 2026, el martes 19 de mayo, incluirá presentaciones y encuentros en varios escenarios de Santo Domingo.

En la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional se presentará "Yago, yo no soy el que soy", de la Compañía Nacional de Teatro, a las 8:30 de la noche, como parte de la celebración de los 80 años de la institución.

Ese mismo día, la Sala Ravelo del Teatro Nacional recibirá la obra "Pinocho", del Teatro Guloya, pautada para las 6:30 de la tarde.

Además, la Sala Aída Bonnelly del Teatro Nacional será sede del encuentro teórico-práctico "Interpretación teatral", encabezado por el actor y dramaturgo argentino Mauricio Dayub, a las 3:00 de la tarde.

La programación de cierre pondrá fin a cinco días de teatro, danza, música y actividades formativas que reunieron propuestas de República Dominicana, Colombia, Argentina, Francia y Guinea Ecuatorial.